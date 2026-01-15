La relació entre l'Ajuntament de Barcelona i la Telecogresca s'enverina i complica el futur del festival

Un any no ha estat suficient per resoldre les tibantors entre els organitzadors de la Telecogresca i l'Ajuntament de Barcelona. L'any passat, al gener, l'associació universitària que organitza la jornada musical -cita referent del panorama als Països Catalans- advertia que la nova regulació dels concerts ubicats al Parc del Fòrum feia perillar el futur de l'esdeveniment. Davant les queixes veïnals, el consistori havia imposat unes normes més estrictes, limitava els dies i les hores en què es podrien fer concerts, i feia competir en un nou concurs els aspirants a quedar-se els lots per a fer-hi festivals. Això va inquietar els membres organitzadors de la Telecogresca, que temien quedar trepitjats per la potència dels macrofestivals que també volen ocupar el Fòrum. Llavors van expressar la seva inquietud i van esperar a veure si hi havia algun gest de conciliació. Ara, un any més tard, les complicacions no s'han resolt, sinó que s'han enverinat.
"La continuïtat del festival tal com es coneix perilla a causa de la manca de suport institucional sistèmic i l'encariment desproporcionat de les condicions d'ús de l'espai públic al Parc del Fòrum", enraona l'entitat juvenil de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en un comunicat. Segons calculen, amb les noves exigències municipals, han d'assumir unes taxes i despeses que augmenten "un 250%" el cost de llogar l'espai.
En aquest sentit, es lamenta que es faci competir un esdeveniment històric, arrelat, sense ànim de lucre i basat en el voluntariat amb els operadors privats que gestionen esdeveniments com el Primavera Sound, el Festival B, el Share Festival o l'Off Week. "L'associació denuncia que està pagant les conseqüències dels excesos dels macrofestivals, i mentrestant l'Ajuntament utilitza l'espai públic com a font de recaptació, sense diferenciar el benefici privat de la iniciativa social", apunten des de l'entitat que organitza la Telecogresca des del 1978.
Entre els greuges esmentats per l'associació juvenil hi ha la dificultat per optar a les subvencions públiques, que diuen que estan "fetes a mida" per a les grans empreses, però també l'increment de les taxes i la complexitat burocràtica per llogar l'espai. En aquest sentit, a partir de les converses entre l'organització i la institució, l'entitat assegura que l'Ajuntament els ha suggerit que augmentin l'aforament o que apugin els preus del festival, dues condicions que la Telecogresca hauria rebutjat. La proposta de l'entitat universitària té més a veure amb què el consistori reconegui el caràcter excepcional de l'esdeveniment i en garanteixi la continuïtat, sempre que els organitzadors compleixin les condicions habituals de l'acte.
El govern municipal fa silenci
De moment, però, el govern de Jaume Collboni no ha fet concessions clares a l'esfera pública. L'any passat, l'executiu municipal sostenia que l'entitat s'havia d'ajustar al concurs com ho faria qualsevol altra entitat organitzadora d'esdeveniments. Algunes forces polítiques de l'Ajuntament (Junts, ERC) van reclamar un esforç municipal que, de moment, tampoc ha arribat. Consultat per aquest diari, el consistori ha valorat durant aquest dijous la possibilitat de respondre a les reclamacions de la Telecogresca, però finalment ho ha descartat. En un afer que va iniciar-se per l'excés de soroll, el govern municipal opta pel silenci.
Enmig d'aquest embolic, el festival de música català prepara la seva 48a edició. Serà al març. El que passi els anys següents encara està pendent d'aclarir-se.