La xarxa social X ha caigut a nivell mundial. Segons el portal especialitzat Down Detector, la plataforma propietat d'Elon Musk ha caigut a primera hora del migdia, hora catalana, arreu del planeta. Desenes de països, amb centenars de milers d'usuaris, notifiquen errors a tot arreu.
El problema que apunten la majoria de mitjans especialitzats és dels servidors: Cloudfare, empresa nord-americana, en seria la responsable. Per això a moltes persones els apareix un missatge d'error, amb la seva ciutat o municipi d'origen i el nom d'aquesta companyia.
Els servidors haurien patit alguna mena de problema i moltes persones, a través de les seves aplicacions mòbil o consultant la xarxa social a través de navegadors als ordinadors, han vist que no poden accedir-hi. No és la primera vegada que passa aquest 2025. Al maig ja es van notificar problemes a escala global.
Segons poden veure milions d'usuaris que fan servir cada dia aquesta xarxa social, els apareix aquest missatge: "Internal server error. Error code 500". Aquesta mena de problemes provenen per part dels servidors de la pàgina o plataforma, és a dir, que no és un problema ni de l'internet de les persones que la fan servir ni dels rúters ni res semblant.
La companyia Cloudfare ja ha notificat que són conscients del problema que pateixen els seus servidors i "segueixen treballant" per identificar quin ha estat l'error i així poder-lo solucionar. Cloudfare és un servei del núvol a internet on moltes plataformes, pàgines i webs mantenen els seus productes. Entre elles hi ha X.
Hi haurà ampliació.