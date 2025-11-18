18 de novembre de 2025

Tecnologia

Cau la plataforma X a escala mundial: Cloudfare, principal responsable

La xarxa social pateix problemes als seus servidors i desenes de milers de persones reporten errors

  • La xarxa social X, l'antic Twitter -

Publicat el 18 de novembre de 2025 a les 12:53
Actualitzat el 18 de novembre de 2025 a les 13:14

La xarxa social X ha caigut a nivell mundial. Segons el portal especialitzat Down Detector, la plataforma propietat d'Elon Musk ha caigut a primera hora del migdia, hora catalana, arreu del planeta. Desenes de països, amb centenars de milers d'usuaris, notifiquen errors a tot arreu.

El problema que apunten la majoria de mitjans especialitzats és dels servidors: Cloudfare, empresa nord-americana, en seria la responsable. Per això a moltes persones els apareix un missatge d'error, amb la seva ciutat o municipi d'origen i el nom d'aquesta companyia.

 

  • Errors notificats als Estats Units, un dels països més afectats per X

Els servidors haurien patit alguna mena de problema i moltes persones, a través de les seves aplicacions mòbil o consultant la xarxa social a través de navegadors als ordinadors, han vist que no poden accedir-hi. No és la primera vegada que passa aquest 2025. Al maig ja es van notificar problemes a escala global.

Segons poden veure milions d'usuaris que fan servir cada dia aquesta xarxa social, els apareix aquest missatge: "Internal server error. Error code 500". Aquesta mena de problemes provenen per part dels servidors de la pàgina o plataforma, és a dir, que no és un problema ni de l'internet de les persones que la fan servir ni dels rúters ni res semblant. 

 

  • Cloudfare notifica que investiga els errors a escala mundial

La companyia Cloudfare ja ha notificat que són conscients del problema que pateixen els seus servidors i "segueixen treballant" per identificar quin ha estat l'error i així poder-lo solucionar. Cloudfare és un servei del núvol a internet on moltes plataformes, pàgines i webs mantenen els seus productes. Entre elles hi ha X.

