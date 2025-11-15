Què és la tècnica del «SIM Swapping», l'estafa que ha deixat set detinguts a Sant Adrià?

La policia nacional espanyola ha detingut a set homes a Sant Adrià de Besòs que utilitzaven la tècnica coneguda com Sim Swapping, per a estafar milers d'euros a les seves víctimes al llarg de nombrosos punts de l’estat espanyol. La investigació es va iniciar a la Corunya, després de la denúncia d'un veí de la ciutat.
Aquesta víctima manifestava que havia rebut múltiples càrrecs als seus comptes bancaris, efectuats amb targetes de crèdit al seu nom que ell no havia sol·licitat, a més d'enviar diners des del seu compte a caixers automàtics concrets per a la seva retirada en persona. El total de l'estafat ascendia a 9.500 euros.
Les investigacions realitzades van permetre concretar que l'inici d'aquest delicte es trobava en la utilització de la tècnica denominada SIM Swapping (o intercanvi de SIM). Amb aquest mètode, l’estafador enganya una companyia telefònica perquè transfereixi el número de telèfon d'una víctima a una targeta SIM que l'atacant controla. Això sol fer-se mitjançant enginyeria social, fent-se passar per la víctima, proporcionant informació personal robada, com ara dades d'identificació o respostes a preguntes de seguretat.
Aquesta pràctica va ser emprada amb diferents víctimes de la Corunya, Ferrol, Àvila, Arrecife, Madrid, Valladolid, Alcobendas, Jerez de la Frontera, Càceres, Melilla, Marín i Saragossa. En total s'ha aconseguit esclarir 16 denúncies.