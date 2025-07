Viure l’hora màgica al Monestir de Pedralbes és gratis a Barcelona aquest estiu

És estiu i Barcelona és plena i xafogosa. La gran ciutat té molt a oferir, però els mesos de juliol i agost poden ser monòtons si no se sap què fer amb tantes hores de llum i calor. Per no acabar cada tarda a un centre comercial en cerca d’aire condicionat, proposem una activitat alternativa que té el mateix cost: zero euros!

Fins al 19 de setembre, tots els dimarts i els divendres d’estiu el claustre del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes està obert al públic de franc. La franja horària de l’hora màgica és de 18 h a 21 h, però només s’hi pot accedir fins a les 20.30 h. Per gaudir d’aquesta proposta no cal planificar amb antelació: no és necessari reservar la visita prèviament.

La proposta s’organitza anualment amb la voluntat de difondre el patrimoni del claustre gòtic, que és considerat un dels més espaiosos arreu. L’hora màgica fa al·lusió a l’hora daurada, quan el dia s’acomiada i la llum adopta una tonalitat més càlida. Des del monestir ho presenten com una “invitació a deixar-se endur, respirar profund i connectar amb el silenci d’un dels claustres gòtics conservats més grans del món”. El capvespre de dimarts i divendres permeten visitar-ne les tres plantes, però les exposicions i les sales annexes romanen tancades.

Altres activitats al monestir

A més, el Monestir de Pedralbes ofereix els vespres musicals els dijous 10, 17 i 24 de juliol. En aquest cas, la vesprada de concerts comença a les 20 h i les entrades costen 15 euros. L’edició d’enguany, Les veus de la terra, proposa artistes femenines que ofereixen una visió àmplia i diversificada de la presència i la creativitat de la dona en la història de la música. També s’ofereixen visites comentades per apropar-se a la història i cultura catalanes. Aquest pla alternatiu costa entre 1 € i 5,5 €, ja que algunes visites coincideixen amb la franja horària de l’hora màgica.

700 anys d’història

La reina Elisenda de Montcada va fundar el Monestir de Pedralbes el 1326 a la muntanya de Sant Pere Màrtir (Barcelona), on es va retirar amb les clarisses en quedar vídua. El monument d’arquitectura gòtica va aixecar-se en només tretze mesos i va construir-se amb les pedres blanques (petras albas) que posteriorment donarien el nom a la zona: Pedralbes. Entre les joies del monestir hi ha el claustre, que és un dels més espaiosos del món, i la capella de Sant Miquel, que destaca per les pintures al fresc i a l’oli del segle XIV.