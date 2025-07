El repte inèdit d'un enginyer civil: travessar Catalunya de sud a nord a peu

Un enginyer civil ha aprofitat les seves vacances per fer un repte inèdit a Catalunya i documentar-lo. Enric Luzán ha travessat el país des de l'extrem meridional, la desembocadura del riu Sénia a tocar de València, fins a l'extrem septentrional, el tuc de Sacauva, frontera amb França a la Vall d'Aran.

Ho ha fet caminant, en deu dies, en solitari i documentant-ho tot a les seves xarxes socials. Gràcies als seus coneixements com a enginyer, Luzán va traçar la que creia que seria la millor ruta. El seu equipatge era una motxilla, un equip d'autosuficiència i una tenda de campanya.

El repte de Luzán es va trobar amb un obstacle tant previsible com dificultós: les condicions meteorològiques. L'enginyer va fer coincidir la travessa amb les seves vacances, i per tant en ple estiu va haver de fer front a temperatures d'allò més altes. Especialment dur va ser el seu pas pel Montsec.

Per tant, va aprofitar per fer caminades quan queia el sol, tant al vespre com entrada la nit. Tot i això, sempre que les condicions meteorològiques ho permetien aprofitava les nits per dormir. Ho feia en una tenda de campanya, a les rodalies dels pobles o en racons amagats i amb una peculiaritat: taps a les orelles per no sentir sorolls.

Tot plegat es pot consultar en els vídeos que ha penjat tant a X i a Instagram en versió curta com a Youtube en versió llarga. Luzán explica que la connectivitat al mòbil li va facilitar continuar amb la travessa i utilitzava les nits per editar els vídeos amb el seu telèfon intel·ligent i penjar-los.