Austràlia prohibirà entrar a YouTube als menors de 16 anys

El govern australià planeja incloure YouTube en les restriccions a les xarxes socials per a menors de 16 anys, tot invocant la necessitat de protegir els joves dels algoritmes depredadors. Així ho ha anunciat aquest dimecres la ministra de Comunicacions, Anika Wells.

"Les xarxes socials poden tenir el seu lloc, però no hi ha lloc per a algoritmes que perjudiquin els infants", ha afirmat Wells en un comunicat. "Abans que les plataformes decideixin qui són els nens, volem que siguin ells qui ho descobreixin", ha afegit.

Fins ara, YouTube havia quedat fora de les limitacions anunciades l'any passat pel mateix govern, que ja havia posat en el punt de mira plataformes com TikTok, Facebook o Instagram, atès que la plataforma també s’utilitza amb finalitats educatives a les escoles.

La nova inclusió no ha agradat a la companyia. Un portaveu de YouTube ha qualificat la decisió de "gir inesperat" i ha defensat que la plataforma "no és una xarxa social", sinó un servei per compartir vídeos amb una àmplia biblioteca de continguts gratuïts i de qualitat, cada vegada més consumits a través de televisors.

Austràlia, pionera en la restricció de les xarxes socials per als menors

El Senat d'Austràlia va aprovar el novembre de 2024 una primera llei que prohibeix la utilització de xarxes socials a menors de 16 anys per protegir el benestar psicològic i social dels menors d'edat. El text planteja multes de fins a 50 milions de dòlars australians (uns 30,8 milions d'euros) per a les empreses que no acatin aquest límit d'edat, però el govern va descartar càstigs per als usuaris i usuàries.

El primer ministre australià, Anthony Albanese, va destacar entre altres coses que és una reforma inèdita a escala mundial. "Les xarxes socials estan perjudicant els nostres fills i hi posaré fi. Vull que els pares i les famílies australians sàpiguen que l'executiu els dona suport", va dir en anunciar els canvis.