La visió catalanòfoba d'una argentina: «els catalans són una versió empitjorada dels espanyols»

Nou cas de catalanofòbia. En aquest cas a les xarxes. Ha corregut com la pólvora un vídeo d'una noia argentina que viu a Barcelona i que afirma que "com més catalana és la zona de la ciutat, més intento evitar-la". El vídeo, penjat per @barcelonasecreta, ha rebut tantes crítiques que ja s'ha esborrat.

La premissa del vídeo era: quina zona de Barcelona evites? A la qual, la noia argentina respon amb fermesa, "com més catalana és la zona més intento evitar-la". I explica que en prefereix d'altres com el barri de Sant Roc "on hi ha més immigració". I reitera, "com més català, més intento evitar-ho".

Jo crec que la solució a no voler anar a llocs on hi ha gent catalana és no venir a viure a Catalunya, racista de merda. pic.twitter.com/TLgj8uUNGW — Àlex (@alexsnclmnt) July 15, 2025

La resta de persones que apareixen al vídeo es refereixen a zones en concret de la ciutat i al·leguen motius com les obres o el turisme massiu. Però la noia argentina torna a aparèixer fent referència al català: "Tot el que no sigui català o espanyol, per mi està superbé".

Finalment, acaba valorant els catalans, "són una versió empitjorada dels espanyols". El vídeo es va viralitzar en poques hores a les xarxes, que es van omplir de missatges d'odi cap a la noia. De fet, es va filtrar el seu usuari d'Instagram i certa gent li va enviar missatges privats amenaçant-la. @Barcelonasecreta ha esborrat el vídeo.