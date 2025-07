Entre llepar pedres de sal i afirmar que el cos humà no té aigua: les noves bajanades descobertes a les xarxes

Els gurús de l'alimentació sense cap mena de títol acreditat són un dels perills digitals més extensos a les plataformes més consumides pels usuaris. El mateix passa amb aquells suposats doctors experts en certes disciplines o els influencers d'estils de vida ancestrals, que pretenen promoure actituds de vida de temps enrere amb l'excusa d'allunyar-se dels ultraprocessats, del sistema contemporani o de tot allò que ells consideren "artificial".

Diversos divulgadors de ciència, farmàcia i medicina intenten combatre a les xarxes aquesta mena de missatges nocius que poden arribar a afectar greument la salut de persones que cauen de quatre grapes, sigui pel motiu que sigui, en aquesta mena d'influenciadors.

Guille Martín, conegut a les xarxes com a Farmacèutic Enfurismat, denuncia aquests personatges a través dels seus comptes. Un dels darrers gurús assenyalats és Martin Rawlife, un jove que es dedica a promoure certes pràctiques nutricionals i de forma de vida que poden ser molt perjudicials per a la salut.

A més, ven cursos que anomena RawLife: "Com transformar el teu cos i energia de manera natural sense comptar calories ni passar fam en 12 setmanes". Martín ha mostrat un dels darrers vídeos d'aquest personatge, on, sense cap mena de vergonya, assegura que els humans "no tenen ni una sola gota d'aigua dins del cos".

Aigua morta

"Estàs bevent aigua morta i aquesta és la causa de la majoria de problemes de salut, com la cel·lulitis, desitjos de sucre o sistema immune dèbil", diu aquest jove, a més d'afegir-hi la fibromiàlgia mentre adjunta diversos titulars retallats sense gaire context. És un recurs molt utilitzat als seus comptes, on per donar suport a les seves pràctiques, afegeix titulars de premsa o d'estudis suposadament rigorosos que intentin donar suport al seu pensament.

"El problema és que ingerim massa aigua i molt poca quantitat d'electròlits". Carrega contra l'OMS i la recomanació de beure entre 2 i 3 litres d'aigua al dia en el cas de les persones adultes, a més d'assegurar que amb la ingesta de verdures i fruita "també ingerim aigua". En un altre vídeo defensa el fet de beure aigua salina. Ell la beu directament del mar, però demana que "no l'imitin".

Malgrat que en els darrers anys aquesta pràctica i els experts que la promouen han revifat, la recomanació de beure aigua de mar no és nova. Segles enrere, René Quinton, un biòleg, fisiòleg i naturalista francès, va vendre el "plasma de Quinton", una solució basada en l'aigua de mar que tenia la intenció de curar certes afeccions o malalties.

Els experts carreguen a les xarxes contra tots aquests promotors, perquè la carència de base científica de tot plegat és un element clau contra aquesta pràctica. Martín RawLife, però, va més enllà, com ha descobert Martín, en el consum de sal. "Els nostres antecessors llepaven pedres de sal", afirma.

Durant el vídeo també parla de diversos elements, com el fet d'afirmar que beure molta aigua perjudica la nostra sang. Per la seva banda, la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària recomana beure entre 4 i 6 gots d'aigua sencers al dia per mantenir una bona hidratació.

Les modes sobre l'aigua han estat una constant a les xarxes en els darrers anys: des de beure "aigua crua" (com si n'existís, però fent referència a aigua extreta de brolladors sense tractar) a mastegar gels no per gust, sinó com a benefici per la salut.