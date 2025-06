Lola Lolita, una de les influencers més reconegudes de tot el panorama de les xarxes socials, la moda i les celebritats juvenils castellanoparlants, ha estat la protagonista d'una polèmica que ha generat un terratrèmol digital d'altíssima magnitud. La creadora de contingut d'Alacant va participar en un dels episodis de la sèrie per a YouTube que organitza el català Nil Ojeda al costat de diversos companys més, com Misho Amoli, Guanyar, Leto o Soul.

Tots ells, també creadors de contingut o bàsicament reconeguts per les seves activitats a les xarxes. Ojeda, organitzador d'una sèrie de YouTube anomenada 21 días -en el qual proposa diversos reptes durant tres setmanes-, va mostrar a través de la seva càmera diverses actituds de Lolita que van enfurismar molts fans, van atraure molts crítics i van generar un gran debat. Ara mateix estan celebrant el 21 dias entre millonarios i allà, després de quedar amb l'alacantina a Madrid, es van produir diverses escenes polèmiques.

La creadora de contingut es va enfadar de valent per no poder rebre una bossa valorada en 4.000 euros que volia de la marca Dior. "Em quedaré sense un Dior per donar-li una bossa de mà a la Leto? Soc materialista i no m'importa", va deixar anar la tiktoker, davant la sorpresa de Nil Ojeda. El català havia decidit dividir el regal entre ella i la Leto, una creadora madrilenya que s'ha sumat al contingut d'Ojeda. "Doncs ara el que vull és un Louis Vuitton i un mocador", va insistir Lolita.

A més, molts altres usuaris s'han afegit a una onada de crítiques en les darreres 48 hores contra la tiktoker, destapant més escenes o clips dels vídeos de YouTube on Lola Lolita és titllada de "egoista", "arrogant" o "malcriada".

Parla de manera barroera a un cambrer d'un restaurant d'alt nivell de Madrid o de males maneres a un treballador de la botiga de Louis Vuitton. Un dels membres de la colla, en Soul (qui va ser un dels càmeres a les sèries inicials de 21 dias), la va criticar tots aquests gestos a través dels vídeos. Ha estat molt aplaudit.

Les disculpes de Lola Lolita i les explicacions del grup

Donades les circumstàncies, Lola Lolita ha demanat disculpes a través d'un vídeo a TikTok, on ha assegurat que ella mateixa es produïa "fàstic i rebuig". Tot i això, ella mateixa ha explicat de manera contundent que en cap moment ella està actuant com "una mala persona".

Fins i tot ha respost diverses crítiques als comentaris dels seus vídeos. "El dia que sigui dolenta, em quedaré sola. Gràcies a Déu tinc un cercle preciós i encara que sigui petit, és real i de qualitat", li ha dit a una noia que l'havia criticat per les seves actuacions. En un vídeo, Lolita, demana disculpes. En un altre, ironitza sobre que la critiquen per qualsevol cosa.

@lolalolita Pido perdón de corazón si he podido ofender a alguien y espero que entendáis que todo está exagerado y que es contenido, os quiero ❤️ ♬ sonido original - Lola Lolita🌸

També han publicat un vídeo conjunt Lola Lolita, Misho, Nil Ojeda i Leto per explicar totes les circumstàncies que han vist els usuaris en els vídeos. "El vídeo era tot un paripé, molt de la broma, així que no entenc per què s'ha produït una catàstrofe. Jo crec que no m'esperava la reacció del públic. Em sap molt greu, us ho juro", ha explicat l'alacantina.

"El dia que trobem feina serà increïble", va dir de manera irònica Misho Amoli, intentant trencar el gel. "Cal presentar currículums ja, eh", va sumar-s'hi Ojeda.

Lolita, dirigint-se a Leto, va demanar-li disculpes "si en cap moment la va fer sentir malament". "Jo no vaig arribar de gravar i vaig pensar que la Lola és subnormal o que estigués fent-me bullying. Crec que som persones totalment diferents. Cadascuna és com és. No m'agraden les comparacions", va sentenciar el tema Leto.

Lolita, que era la protagonista del vídeo i de l'episodi, va matisar les paraules de Nil Ojeda que va explicar, ja de manera seriosa, que els semblava tot plegat "un gran vídeo" i que ella, per la narrativa, "seria la malvada". L'alacantina va deixar clar que no estaven acostumats, tots ells, al fet que algú no els pagués tot el que demanaven.