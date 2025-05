La influencer catalana Àngela Marmol critica el masclisme rebut per la seva trobada amb Tom Cruise

Àngela Mármol és una de les creadores de contingut amb més seguidors de tot el panorama castellanoparlant a plataformes com TikTok o Instagram. Coneguda des de fa anys pels seus vídeos i publicacions, participa amb diferents marques a l'hora de promocionar certs esdeveniments de moda, productes de bellesa o altres productes, com poden ser estrenes de pel·lícules.

Mármol va viatjar fins a Nova York per gaudir de la premiere de Mission: Impossible - The Final Reckoning després de la seva estrena a Canes i participar en una trobada amb el gran protagonista, Tom Cruise. La catalana va publicar diversos vídeos al respecte, des de la catifa vermella o amb el mateix actor, però dies més tard va reaccionar a l'onada de comentaris masclistes que va rebre.

Mármol va carregar durament contra tots aquells que omplen els seus vídeos amb frases misògines, carregades de sexisme, criticant la seva vestimenta o la seva manera de ser. Només cal fer una repassada per tots els seus vídeos per veure que és una constant. Però la creadora de contingut ja en va tenir prou amb el que va veure de la seva trobada amb Cruise. "Els comentaris del vídeo fan fàstic", ha iniciat Mármol en el seu vídeo, on comença a llegir les perles que els homes, adolescents i nens li han escrit.

"Que jo sàpiga només ensenyo una cama i l'esquena", ha admès. "No porto escot, no mostro la panxa, tot ho duc tapat...", ha lamentat. "Et parlo dels comentaris que el mateix TikTok ha filtrat", ha afirmat, carregant contra la plataforma. "Comences a fer scroll i no acabes mai. Fan molt fàstic. És que no ho entenc, em tracteu com si anés despullada pel carrer!", ha asseverat.

I Mármol ha començat a llegir: "L'entrevista segur que acabarà a la seva habitació. [...] Després demaneu respecte però aneu despullades als llocs. [...] Després no et queixis si et fan alguna cosa pel carrer... [...] Quina falta de respecte anar a conèixer-lo així amb tan poca roba, segur que ho fas a propòsit per veure si pilles alguna cosa...". La llista és infinita, perquè es pot veure als vídeos.

@amarmolmc el día que no sabía qué preguntarle a Tom Cruise, me puse nerviosa, ahora se me ocurren mil cosas ♬ sonido original - Àngela Mármol

"Què és el que més em preocupa? Que no ho heu escrit perquè ho hàgiu vist d'una altra persona, és perquè penseu així", ha lamentat. "Els comentaris no són aprovats i jo m'estava morint de fàstic llegint-los. Em feia fàstic a mi mateixa, fins i tot, és el que més ràbia em fa!", ha exclamat.

@amarmolmc bueno vamos a fingir que no es el único video que tengo de ayer y que es el mejor video del mundo🙃 ♬ الصوت الأصلي - mouha silem

"Tant de bo no em seguiu, i si ho feu, deixeu de fer-ho!", ha carregat. "No et vull als meus seguidors, em fas fàstic", ha dit, dirigint-se a tots aquells que l'han criticat per la seva manera de vestir. "No sé quin problema teniu al cap, esteu malalts", ha sentenciat.