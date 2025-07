La nova funció estrella d'iPhone: indicarà el motiu de les trucades

Apple espera trencar el mercat amb el llançament del seu nou sistema operatiu per als mòbils iPhone, l'iOS26, que ja va presentar el maig passat. La gran novetat és que incorporarà intel·ligència artificial (IA), la qual cosa permetrà estrenar funcionalitats mai vistes fins ara. Aquí destaca el Call Screening que, si s'activa, filtra les trucades de manera que informa el receptor del motiu de la comunicació.

El Call Screening funciona amb els números de telèfon que no constin als contactes i respon automàticament a la trucada per demanar a l'interlocutor que informi del seu nom i cognom, així com del tema de la trucada. Aleshores, l'usuari de l'iPhone rep la trucada amb aquesta informació i pot decidir si l'agafa o no.

Aquest pas serà obligatori per a tothom que truqui a algú que no el té registrat als contactes i, per tant, funcionarà com un filtre per a les trucades comercials i no desitjades. En cas que l'emissor sigui conegut, només cal que l'usuari el passi a registrar perquè no hagi de tornar a passar per aquest procés en un futur.

Amb tot, la funcionalitat estarà disponible per a tots els models d'iPhone compatibles, a partir de l'iPhone 11. Tot i que la data d'estrena encara no s'ha concretat, s'espera que sigui imminent i ja ha despertat l'atenció dels usuaris, que veuen com la incorporació de la IA pot suposar un veritable avenç.

En aquest sentit, la IA permetrà subtitular i traduir automàticament trucades i videotrucades en temps real. Això és especialment útil si l'usuari es troba en un entorn on no pot fer soroll i no disposa d'auriculars. També per fer més comprensibles exposicions complexes en grup en un entorn laboral o estudiantil, per exemple.