Instagram canvia les regles dels directes: ja no els podrà fer qualsevol usuari

Novetats a la plataforma Instagram. La xarxa social ha modificat els requisits d'una de les eines més utilitzades per creadors de contingut, influencers i usuaris regulars. A partir d'ara no tothom podrà fer servir les retransmissions en directe. Això suposarà canvis per a milers de persones que utilitzaven aquest element per connectar amb els seus seguidors o coneguts.

Fins ara, tots els usuaris que volguessin podien començar un directe a Instagram sense haver de passar cap filtre. Ara ja no serà així. Instagram -i l'empresa matriu de la qual n'és propietat, Meta- ha decidit limitar el seu ús amb requisits que penalitzaran tots aquells creadors petits que busquen arribar a més audiència o connectar amb els seus seguidors.

La plataforma demanarà dues qüestions principals: que el compte sigui públic i que, com a mínim, gaudeixi de mil seguidors per poder fer directes. El portal especialitzat TechCrunch ha corroborat aquests canvis, que ja s'estan notificant en diversos usuaris que intenten dur-los a terme sense gaudir d'aquests elements. Aquells que no tinguin actualització, com ha confirmat el Next, encara els apareix l'opció d'En directe. Des d'Instagram justifiquen el canvi com una manera de millorar l'experiència general de consum.

Més canvis a Meta

WhatsApp també segueix evolucionant. A mitjans de juny, la plataforma, també propietat de Meta, presentava nous canvis vinculats amb el disseny de l'aplicació. S'incorpora tant a iPhone com a Android l'opció d'afegir colors als xats. Tant el fons de pantalla com les bombolles dels missatges. Es pot triar entre una vintena de colors i l'opció ja està disponible.

El primer que cal dir és que són canvis opcionals i sempre al gust de l'usuari. És a dir, qui vulgui podrà mantenir el seu fons de pantalla habitual. Els colors van dirigits a qui vulgui personalitzar els seus xats, i es poden aplicar de forma global o individual. Entre els nous colors hi ha variants suaus del rosa, lila, blau, verd, groc, marró i gris. En total n'hi ha vint, però en els mesos vinents la intenció és doblar les opcions.

En el cas que es vulgui aplicar en general, cal anar a l'apartat de Configuració - Xats - Tema de xat i seleccionar un color, que serà el que s'aplicarà a totes les converses. Si es vol aplicar a un xat en particular, cal entrar-hi i tocar els tres punts de dalt, seleccionar Tema del xat i triar un color. Això canvia el color de les bombolles, el fons i els petits dibuixos del xat.

L'addició de colors als xats, se sumava a un canvi polèmic que es va fer oficial a principis de juny. Els anuncis s'incorporen en la pestanya coneguda com a "Actualitzacions", la segona que ens apareix a la part inferior de la pantalla quan obrim l'actualització. És l'apartat on apareixen els estats dels nostres contactes -similars a les stories d'Instagram- i els canals de difusió.

En aquests estats, on els nostres contactes comparteixen imatges i vídeos que caduquen en 24 hores, ara hi podran aparèixer anuncis d'empreses. La voluntat de Meta és obtenir beneficis per una via no explorada a WhatsApp i que permet fer arribar missatges per part d'empreses a audiències de volum molt gran. Si els usuaris ho volen, podran iniciar una conversa sobre un producte o servei amb els anunciants.