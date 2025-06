Canvis en el disseny de WhatsApp: arriben els colors als xats

WhatsApp segueix evolucionant. En aquesta ocasió presenta nous canvis vinculats amb el disseny de l'aplicació. S'incorpora tant a iPhone com a Android l'opció d'afegir colors als xats. Tant el fons de pantalla com les bombolles dels missatges. Es pot triar entre una vintena de colors i l'opció ja està disponible.

El primer que cal dir és que són canvis opcionals i sempre al gust de l'usuari. És a dir, qui vulgui podrà mantenir el seu fons de pantalla habitual. Els colors van dirigits a qui vulgui personalitzar els seus xats, i es poden aplicar de forma global o individual. Entre els nous colors hi ha variants suaus del rosa, lila, blau, verd, groc, marró i gris. En total n'hi ha vint, però en els mesos vinents la intenció és doblar les opcions.

En el cas que es vulgui aplicar en general, cal anar a l'apartat de Configuració - Xats - Tema de xat i seleccionar un color, que serà el que s'aplicarà a totes les converses. Si es vol aplicar a un xat en particular, cal entrar-hi i tocar els tres punts de dalt, seleccionar Tema del xat i triar un color. Això canvia el color de les bombolles, el fons i els petits dibuixos del xat.

Anuncis a WhatsApp

L'addició de colors als xats, se suma a un canvi polèmic que es va fer oficial a principis de juny. Els anuncis s'incorporen en la pestanya coneguda com a "Actualitzacions", la segona que ens apareix a la part inferior de la pantalla quan obrim l'actualització. És l'apartat on apareixen els estats dels nostres contactes -similars a les stories d'Instagram- i els canals de difusió.

En aquests estats, on els nostres contactes comparteixen imatges i vídeos que caduquen en 24 hores, ara hi podran aparèixer anuncis d'empreses. La voluntat de Meta és obtenir beneficis per una via no explorada a WhatsApp i que permet fer arribar missatges per part d'empreses a audiències de volum molt gran. Si els usuaris ho volen, podran iniciar una conversa sobre un producte o servei amb els anunciants.

Altres noves funcions

Meta també ha anunciat dues noves funcions pel que fa a la pestanya d'"Actualitzacions" de WhatsApp. Cal recordar que aquesta funcionalitat es va posar en marxa fa tan sols un any i mig i que actualment compta amb 1.500 milions de persones cada dia.

En primer lloc, hi haurà canals promocionats que apareixeran en posicions destacades quan s'obri la pestanya. A més, també s'obre la possibilitat de les subscripcions de pagaments als canals amb la voluntat que els propietaris d'aquesta via comparteixin actualitzacions exclusives amb els "seguidors més compromesos".