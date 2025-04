Nova capa de privacitat a WhatsApp que afectarà els usuaris

Novetats en el món de WhatsApp que afectaran els usuaris. Meta, l'empresa propietària de l'aplicació de missatgera instantània, ha actualitzat les condicions de privacitat de l'eina amb un objectiu concret: evitar que el contingut que s'envia a través dels xats es comparteixi fora d'ells. Especialment en aquells grups on no tots els seus membres es coneixen.

La firma tecnològica ha implementat aquest dimecres, precisament durant la diada de Sant Jordi, el que anomena Privacitat avançada del xat. Què és exactament això? Ajusta la privacitat opcional, aquella dissenyada per a xats entre dues persones (una conversa, vaja) i els xats grupals. La seva finalitat és evitar que el contingut que es comparteix a la conversa surti fora de l'aplicació, i per això, quan es té activat, impedeix l'exportació dels xats, la descàrrega de contingut automàtica al telèfon i l'ús dels missatges en les funcions d'intel·ligència artificial.

"Creiem que aquesta funció és ideal per a grups on no tots es coneixen bé, però les converses són delicades, com ara parlar de problemes de salut en un grup de suport o organitzar la teva comunitat per a alguna cosa important per a tu", ha explicat la companyia en un comunicat.

Aquesta funció de privacitat en complementa altres, com ara l'encriptació d'extrem a extrem, els missatges temporals i la funció per restringir xats. Segons matisen des de WhatsApp, es tracta d'una primera versió, i tenen previst afegir noves proteccions en els pròxims mesos.