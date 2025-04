Grok ja pot veure el món real a través de la càmera del teu mòbil

El sector tecnològic de la intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials presenta novetats setmana rere setmana. La companyia xAi, propietària de la xarxa social X, ha presentat una novetat en l'eina implementada a la seva plataforma: Grok. L'empresa fa un pas més en un avenç tecnològic que aixeca polseguera per les conseqüències morals i ètiques, a més dels riscos al voltant de les dades dels usuaris o la invasió de la privacitat.

xAi ha estrenat l'eina Grok Vision, la característica que permet al xatbot veure i comprendre el món que l'envolta des de la càmera del telèfon mòbil de l'usuari. Un cop ho ha fet ho pot compartir amb la persona que està darrere de la pantalla a través del mode de veu, que també està disponible en castellà.

I què fa, exactament, aquesta "visió"? Gràcies a introduir-se a la càmera, analitza la imatge, busca informació sobre el que està veient i ho comunica a l'usuari. Tot això ho fa en temps real. En un mercat on tenim ChatGPT, Gemini de Google o Deepseek de la Xina, Musk va mostrar al món Grok 3 el passat febrer i així presentar batalla amb la que és considerada, per ara, "la millor IA" que ha vist el mercat.

Només es pot adquirir amb un pagament a l'empresa que gestiona el magnat i mà dreta de Donald Trump, però el seu valor se centra "en el seu entrenament". La tercera versió de Grok ha fet una feina "deu vegades superior" a la d'edició anterior. Què suposa tot plegat?

"Terroríficament intel·ligent" o "la IA més intel·ligent de la Terra" són dues frases clau dites per Musk durant la presentació de Grok 3. És això cert? Segons les primeres estadístiques, sí. Ara bé, el mateix magnat ha deixat clar que queden "moltes coses per polir" i en vint-i-quatre hores ja hi hauria canvis.