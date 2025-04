WhatsApp deixarà de funcionar en aquests mòbils a partir del 5 de maig

WhatsApp deixarà de funcionar en alguns mòbils amb sistema operatiu iOS -els iPhone de la marca Apple- a partir del 5 de maig a causa d'una actualització de l'aplicació, que modificarà els seus requisits de compatibilitat amb els dispositius.

Aquests canvis es deuen a l'evolució de les funcions d'aquesta popular aplicació de missatgeria instantània. Per poder crear noves funcionalitats i millorar el rendiment, WhatsApp es veu obligat a canviar el seu codi de funcionament i, en conseqüència, a deixar fora de les novetats algunes versions desactualitzades.

En aquest cas, els models afectats, segons ha detallat la pròpia plataforma en la seva pàgina, són els models anteriors a la versió de l'iOS 15.1. Els més perjudicats per la mesura són l'iPhone 5s, l'iPhone 6 i l'iPhone 6 Plus, ja que no es poden actualitzar més enllà de la versió iOS 12.5.7. Fins ara, l'aplicatiu funcionava fins a la versió iOS 12.

Per saber si un mòbil serà compatible amb WhatsApp, es pot comprovar accedit a l'apartat de Configuració del dispositiu. Seguidament, obrir la pestanya de General i, dins d'aquesta, Informació. En aquest apartat, es pot consultar la versió de software de l'objecte.

No és la primera vegada que l'app ha de deixar fora algunes versions de telèfons mòbils. Però, aquest cop, els canvis de WhatsApp no afectaran els dispositius d'Android que, com fins ara, podran fer servir l'aplicació a partir de la versió 5.0 i posteriors.