Multa milionària contra Apple i Meta: la Comissió Europea els castiga per saltar-se la nova llei

"Envien un missatge ferm i clar". Així ha valorat la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, després que Brussel·les anunciés multes multimilionàries contra les empreses Apple i Meta. En un comunicat, la CE ha deixat clar que totes dues companyies han incomplert les seves obligacions en virtut de la llei de mercats digitals (coneguda com a DMA, per les sigles en anglès), normativa que va entrar en vigor fa pocs anys per establir un marc jurídic en l'explotació de les big tech cap als usuaris.

Les sancions són contundents: Apple pagarà 500 milions i Meta 200 milions d'euros. És la primera multa que s'aplica a través d'aquesta legislació. Totes dues empreses van mantenir un diàleg amb Brussel·les, expliquen en el mateix comunicat, però no va arribar a bon port.

Per què els multen? Brussel·les acusa Apple d'incomplir l'obligació d'oferir als desenvolupadors d'aplicacions que distribueixen els seus productes a través de l'anomenada App Store d'Apple la possibilitat d'informar gratuïtament els usuaris d'ofertes alternatives fora d'aquesta plataforma de compres, i de dirigir-los a les ofertes i permetre'ls fer les compres. Al seu torn, l'executiu acusa Meta d'infringir amb el seu model de "consentir o pagar", introduït el novembre de 2023, l'obligació d'oferir als consumidors la possibilitat d'escollir un servei que utilitzi menys dades personals.

Per què multen Apple i Meta

En concret, van investigar Apple poc després que la DMA comencés a aplicar-se i després de diversos intercanvis d'informació amb el gegant tecnològic, l'executiu comunitari ha conclòs que la companyia ha infringit la DMA perquè el seu sistema impedeix als desenvolupadors d'aplicacions que distribueixen els seus productes a través de l'App Store comunicar-se amb els consumidors "lliurement" i redirigir-los a alternatives de compra més barates.

Pel que fa a la companyia de Mark Zuckerberg, sancionen Meta pel model publicitari introduït per la companyia el novembre de 2023 -batejat com a pagar o consentir- que oferia només dues opcions als usuaris de Facebook i Instagram a la UE: una subscripció mensual d'almenys deu euros a canvi d'una versió sense anuncis o una versió gratuïta de les aplicacions on l'empresa continua oferint anuncis personalitzats utilitzant les dades personals de cada usuari.

Què és exactament la llei DMA?

En vigor des del març del 2024, és una normativa que regula la competència en el mercat digital a la Unió Europa. Pretèn, des del moment en que es va idear la seva gestació, controlar grans companyies que tenen un fort impacte en els usuaris europeus. La regulació afecta sis grans tecnològiques: Apple, la matriu de Google -Alphabet-, Meta -propietària de Facebook i Instagram-, Amazon, Microsoft i la matriu de TikTok -ByteDance-, considerades per la Comissió Europea com a guardians dins el sector. Les grans big tech, vaja.

La Comissió Europea també ha anunciat aquest dimecres que ha tancat la investigació contra Apple oberta en la relació a l'obligació que estableix la DMA de permetre els usuaris de la UE desinstal·lar "fàcilment" qualsevol aplicació del programari, canviar la configuració predeterminada del sistema iOS i escollir el seu navegador predeterminat mitjançant una pantalla de selecció.