Tens TikTok? Alerten d'una estafa que roba els comptes i les dades personals

Poques xarxes socials tenen tant d'èxit entre el jovent com TikTok. Aquesta aplicació de vídeos curts s'ha popularitzat, i això també ho saben els ciberdelinqüents. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una nova estafa per correu electrònic que té l’objectiu de robar comptes de TikTok i dades personals.
Com ho fan? Els ciberdelinqüents envien un correu des del compte fals 'tiktokapprovalmediatick@gmail.com' en el qual s’informa que la verificació del compte ha estat aprovada i es convida l’usuari a fer clic a un enllaç per habilitar-la. Aquest enllaç redirigeix a una pàgina web falsa que imita l'aspecte oficial de TikTok. Allà, es demanen dades com el nom i cognom, el nom d’usuari de Tiktok i la tipologia del compte (personal, creador o empresa).
En el següent pas, es redirigeix l’usuari a una pàgina on apareix el seu perfil i se li demana introduir-hi la contrasenya per, suposadament, verificar que és el propietari del compte. Finalment, el formulari sol·licita el correu i el número de telèfon per rebre un codi de verificació que no arriba mai.
En aquest punt, els ciberatacants ja tenen les dades personals i les credencials d’accés al compte de TikTok de la víctima, inclosa la contrasenya, que podran fer servir per robar el compte o vendre aquestes dades en el mercat negre. Si, a més, la víctima fa servir la mateixa contrasenya en altres comptes digitals, aquests també estaran en perill.
Per fer-hi front, si reps un correu d’aquestes característiques o similars, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, recomana fixar-se molt bé en el remitent. No facis clic en enllaços o botons d’un correu sospitós, encara que sembli legítim, i no comparteixis mai dades personals ni contrasenyes fora de la plataforma oficial. Si has introduït les teves dades en un formulari sospitós, canvia immediatament la contrasenya i activa la verificació en dos passos.