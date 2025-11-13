Brussel·les investiga Google per penalitzar els continguts dels mitjans de comunicació

La Comissió Europea ha informat aquest dijous l'inici d'una investigació a Google per discriminar continguts de mitjans de comunicació als resultats de cerca, pràctica que viola la Llei de Mercats Digitals (DMA). En cas de confirmar-se, exposaria a la companyia a una multa milionària que podria arribar al 10% de facturació de l'empresa.
En un comunicat, Teresa Ribera, vicepresidenta de l'Executiu comunitari responsable de la Competència, ha explicat l'inici de l'expedient sancionador: "Prenem mesures per garantir que els guardians d'accés digitals no restringeixin injustament les empreses que depenen d'ells per la promoció dels seus propis productes i serveis", ha informat.
En una investigació preliminar van veure indicis d'aquesta pràctica per part de la companyia i han decidit obrir una investigació disciplinària. Aquesta apunta que podria afectar directament sobre el mode en què els mitjans monetitzen de forma legítima les seves pàgines web i els continguts publicats. Al seu torn, el gegant tecnològic defensa que aquesta política serveix per evitar pràctiques destinades a manipular la classificació en les cerques.
La responsable comunitària ha precisat que les preocupacions de Brussel·les se centren que Google "no permeti que els editors de notícies rebin un tracte just, raonable i no discriminatori als seus resultats de cerca". Per això, expliquen que inicien una investigació per comprovar que els mitjans de comunicació no perdin ingressos en un moment difícil de la indústria, i que Google compleix amb la llei.
L'Executiu comunitari espera resoldre la situació en un termini mínim de dotze mesos a partir de l'obertura del procediment, durant aquest podrà informar a Alphabet (Google) si han trobat proves clares d'incompliment. En aquest cas, la Comissió pot imposar multes del 10% dels ingressos de l'empresa i de fins al 20% en cas de reincidència.
Google Discover: l'opció per rebre continguts de mitjans
Google Discover ofereix una forma senzilla i fiable de rebre els continguts, de manera que els lectors poden veure notícies, articles i recomanacions directes sobre els seus interessos. I ara la plataforma ha fet millores per permetre que els usuaris segueixin directament els mitjans de comunicació que els interessen. Si visites el perfil de Nació a Google amb aquest enllaç i cliques el botó "Segueix a Google", no et perdràs els articles del diari i no tindràs tanta dependència de l'algoritme de Google.
El Discover és un canal personalitzat que Google ofereix per als dispositius mòbils amb l'objectiu de mostrar-hi contingut rellevant sense que els usuaris hagin de fer cerques. Ara bé, Discover mostra un contingut que pot interessar cada lector a partir del seu historial. L'objectiu de Discover és fer que la informació arribi de forma natural al lector, mostrant-li els continguts més rellevants quan li podrien interessar. Així, la combinació de l'algoritme permet que el Discover evolucioni de forma paral·lela als usuaris. Els que més hi interactuen i mostren més interès per alguns temes o mitjans són els que més continguts encertats reben al canal.