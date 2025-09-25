Els mitjans són un dels pilars clau de la democràcia. Tradicionalment, s’han considerat eines properes al servei públic. Primer, perquè actuen com a espai de crítica i control dels governs i, segon, perquè els problemes diaris als quals s’enfronten els ciutadans només poden resoldre’s amb informació de servei, transparència i proximitat, contribuint així en l’augment del compromís, el civisme i la inclusió en les seves comunitats.
Llegir Nació i totes les seves edicions locals i temàtiques és una manera d'estar al cas de l'actualitat i de mantenir-te al dia. Es pot fer de moltes maneres: consultar-ne les webs, seguir-ne els comptes a xarxes socials -X (antic Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, Bluesky o WhatsApp-, llegint-ne les newsletters o rebent-ne els missatges directes de Telegram. Ara bé, hi ha un altre mètode de rebre els continguts de Nació sense haver-los de buscar: les notícies de Google.
Google Discover ofereix una forma senzilla i fiable de rebre els continguts, de manera que els lectors poden veure notícies, articles i recomanacions directes sobre els seus interessos. I ara la plataforma ha fet millores per permetre que els usuaris segueixin directament els mitjans de comunicació que els interessen. Si visites el perfil de Nació a Google amb aquest enllaç i cliques el botó "Segueix a Google", no et perdràs els articles del diari i no tindràs tanta dependència de l'algoritme de Google.
El Discover és un canal personalitzat que Google ofereix per als dispositius mòbils amb l'objectiu de mostrar-hi contingut rellevant sense que els usuaris hagin de fer cerques. Ara bé, Discover mostra un contingut que pot interessar cada lector a partir del seu historial. L'objectiu de Discover és fer que la informació arribi de forma natural al lector, mostrant-li els continguts més rellevants quan li podrien interessar. Així, la combinació de l'algoritme permet que el Discover evolucioni de forma paral·lela als usuaris. Els que més hi interactuen i mostren més interès per alguns temes o mitjans són els que més continguts encertats reben al canal.
Així, és important que, si vols continuar rebent els nostres articles a Google Discover, segueixis el canal de Nació a Google.
Què és el que explica i compromet Nació?
Saber per creure. La informació és el motor editorial de Nació. Elaborar-la de forma rigorosa, amb mètode i sense apriorismes mou els nostres periodistes. I la informació, analitzar-la i posar-la en context (saber) és la base per poder després opinar i fixar posició (creure). Una línia editorial transparent reforça la independència a l'hora d'informar. Volem fomentar al nostre país un debat públic obert i plural i on pesin més els fets i les raons que les emocions, que sovint alimenten veritats alternatives, fake news o discursos excloents i d'odi. Ho haurem de fer evitant que la imparcialitat ens arrossegui cap al cinisme.
Compromesos. Ens comprometem amb les nostres comunitats, tant temàtiques com locals, des de la proximitat i des de l'aportació que pot i ha de fer el periodisme, que quan no té intenció és irrellevant. Ens comprometem amb les llibertats individuals i amb les llibertats nacionals de Catalunya. Volem estar al costat dels que construeixen país, dels que emprenen i són actius, cooperatius i positius, dels que ensenyen i ens cuiden, i amb els drets socials per garantir un país just i cohesionat.
En català. Som un diari fet i pensat en la llengua del nostre país, que creu en la seva plenitud i en estendre'n l'ús social, a Catalunya i al conjunt de territoris on es parla. Volem continuar sent un actor en la seva normalització en el món digital.
Som globals perquè som locals. Ens mirem el món des de Catalunya, amb una mirada molt arrelada però també oberta i global. Volem ser el diari d'una societat i d'un país ambiciós, sense por, segur i orgullós de si mateix i, per tant, amb capacitat d’acollir, d’integrar i d’entendre noves realitats que sumin.
La nostra agenda. Som generalistes, totes les realitats hi han de tenir cabuda sense entregar-se a continguts estigmatitzadors de cap col·lectiu i fent-ho amb una mirada propera, honesta i justa. Ens agrada buscar nous lectors interessats en els temes del moment, donar protagonisme a les històries humanes i als testimonis, entrevistar als que tenen reflexions i aportacions a fer i controlar tots els poders amb informació de qualitat i singular, i també amb dades.