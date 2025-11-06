Què has d'activar al teu mòbil per deixar de rebre trucades spam?

Hi ha poques sensacions més molestes que rebre una trucada, contestar-la i trobar-te amb una publicitat que no desitges. Són les famoses trucades spam, i tot i que estan en el punt de mira del Ministeri de Consum, continuen arribant als mòbils pràcticament cada dia. Ara, i tan sols als dispositius iPhone, hi ha una manera de bloquejar-les.
La primera opció és sol·licitar el motiu de la trucada. D'aquesta manera quan et truqui un número desconegut se'l redirigirà directament a la bústia de veu, i allà l'interlocutor ha d'especificar quin és el motiu de la trucada. La transcripció del missatge t'arribarà a tu, i podràs decidir si agafar el telèfon o no. L'opció és útil per si et truca algú amb qui vols parlar, però des d'un telèfon que no tens afegit als contactes. Per activar aquesta opció als iPhones cal que vagis a Ajustaments-Telèfon-Filtra trucades de números desconeguts i allà triïs sol·licitar el motiu de la trucada.
Si vols optar per una opció més radical, pots silenciar les trucades spam. Això vol dir que el teu telèfon mai sonarà quan et truquin números ocults o desconeguts. S'enviaran directament a la bústia de veu. Només ho farà quan et truquin números que tinguis afegits a l'agenda de contactes. Per silenciar les trucades desconegudes cal que vagis Ajustaments-Telèfon-Filtra trucades de números desconeguts i allà triïs silenciar trucades.
Denunciar les trucades
Una altra via per fer front a les trucades spam és denunciar-les. El primer que cal fer és entrar a la secció de "Tràmits" de l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Després, entres a l'apartat de "Rebut trucades telefòniques publicitàries". Quan estiguis dins, veuràs que et demana la següent documentació i és seguir el procediment en la mateixa web.
- Identificació de l'entitat que t'ha anomenat.
- Número de telèfon juntament amb el nom de la companyia.
- Gravació de la trucada o una altra prova que ho demostri.
- Triar com presentar la denúncia: format electrònic o en paper.
- Emplenar els altres camps amb les dades que es demanen i continuar el procés.
Però s'ha de tenir en compte que l'Agència Espanyola de Protecció de dades només pot intervenir si la denúncia ve acompanyada de proves, per tant, és indispensable que gravis les trucades en el teu mòbil. Si el teu dispositiu és Android, pots descarregar-te l'aplicació anomenada Call Recorder, que et permet triar el que vols gravar: la veu entrant, la sortint o ambdues. A més, es coordina amb Google Drive per a guardar les trucades que es graven.
Si el que tens és Apple, et costarà més gravar les trucades, però no és impossible. Pots descarregar l'aplicació Gravadora de trucades HD que guarda automàticament la gravació de la trucada en el teu dispositiu iPhone. Encara que també pots fer-ho des de l'aplicació 'Telèfon' per a iOS.
Només has d'iniciar o agafar la trucada i en la pantalla t'apareixerà l'opció "Iniciar gravació de trucada". Els dos participants senten un avís d'àudio que informa que la crida s'està gravant. Per a detenir la gravació, toca el botó "Detenir" o simplement penja. Les gravacions es guarden automàticament en la carpeta "Gravacions de trucades" de l'app "Notes".