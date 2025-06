No pengis de seguida en rebre una trucada spam: per què ho recomanen els experts

Tot i que la llei de telecomunicacions espanyola contempla des de l'estiu del 2023 que les trucades comercials sense consentiment explícit són il·legals, encara es produeixen i suposen una molèstia per a la majoria de persones. El motiu principal és que els receptors hagin acceptat els termes i condicions de l'empresa anunciant en algun moment, sovint sense ser-ne conscients, la qual cosa empara aquestes trucades.

Així, si ja s'està rebent les comunicacions comercials, només queda reaccionar correctament per minimitzar-les i els experts en ciberseguretat alerten que la majoria de la població ho fa malament. I és que el més habitual quan la persona agafa el telèfon i s'adona que es tracta d'una trucada publicitària és que penjar directament, la qual cosa no és aconsellable.

El motiu: si la trucada no prové d'un operador humà, sinó d'un sistema d'intel·ligència artificial (IA) automatitzat, la màquina entén que el número no està disponible en aquell moment i programa una nova trucada per una estona després. Així, és preferible mantenir la trucada activa una estona perquè l'empresa elimini el telèfon de la llista o el marqui com a ja consultat.

Per tant, penjar automàticament quan reps una trucada comercial pot fer que el teu número s'inclogui a la llista de trucades pendents. Contràriament, si s'expressa de manera educada que no s'està interessat en el producte i que no es desitja rebre més comunicacions, és més probable que l'emissor ho anoti i s'elimini el telèfon.

D'altra banda, hi ha el recurs de la Llista Robinson, un servei gratuït de l’Associació Espanyola d’Economia Digital que inclou el número de telèfon de la persona sol·licitant. Les empreses estan obligades a consultar aquesta llista abans de trucar a un número de telèfon i poden incórrer en un delicte si actuen al marge d'aquesta.