Tres trucs perquè el fricandó et quedi tan melós com el que feia la teva àvia

El fricandó és un dels màxims exponents de la cuina catalana i té la particularitat que és un dels pocs plats tradicionals de Catalunya que es fan a base de bou o vedella. De l'occità frica i del llatí frigere, "fricandó" remet a la paraula fregir, un pas clau en la seva elaboració. A més, convé no confondre'l amb el fricandeau, un plat occità que no té res a veure amb la cuina catalana.

Més enllà d'unes dades mínimes per contextualitzar aquesta perla gastronòmica, el realment important és saber preparar-lo bé per gaudir-lo a casa i poder-lo transmetre a la següent generació i a la gent de fora de Catalunya. Per això, convé conèixer alguns trucs clau i evitar errors freqüents.

El primer truc de l'àvia és tallar-ho tot de manera molt fina. El "tot" inclou evidentment la carn, però també la resta d'ingredients. Així, la ceba, els tomàquets, la pastanaga i el porro del sofregit, així com els bolets, han de ser molt fins perquè deixin una textura suau i desprenguin tots els seus sabors, tal com recomana el Gremi de carnissers, xarcuters i aviram de Barcelona.

Sobre la salsa, és vital saber que no es tracta d'un sofregit normal. La gran diferència és que cal posar-hi molt poc tomàquet i preferiblement concentrat o en puré. Fins i tot, es pot prescindir del tomàquet. A més, es pot aromatitzar amb pebre i herba de Sant Benet.

El tercer truc, que podem dir que és de l'àvia, però és dels experts del Gremi de carnissers, és maridar la carn durant dues hores amb oli i vinagre o amb llimona. També es pot aplicar i canyella. Això, si no es vol afegir una mica de vi ranci o vi dolç. Sigui com sigui, amb aquests tres trucs segur que triomfaràs i perfeccionaràs el plat català de la tardor -i de tot l'any- per excel·lència.