Aquest botó del cotxe pot reduir el consum de combustible fins a un 30%

No conèixer bé les funcions del teu cotxe pot dur-te, sense adonar-te, a estar fent despeses de combustible o energia majors de les que penses. Aquesta despesa, especialment a l'estiu on les temperatures són altes, és necessària quan es tracta d'engegar l'aire condicionat durant els viatges o de camí a la feina, però pot ser una despesa econòmica extra de combustible si no ho controles de manera adequada.

A més de tècniques de conducció eficient i una elecció intel·ligent de gasolineres, un botó en el quadre de comandament pot ser clau per a limitar la despesa fins a un 30%: el de recirculació de l'aire. En activar aquest sistema, es tanquen les entrades d'aire exterior i es reutilitza el de l'habitacle.

Això permet treballar amb un flux ja pròxim a la temperatura desitjada, estalviant així energia i esforç de l'aire condicionat. Usar-ho en embussos o zones amb pols i fum també manté l'interior lliure de partícules i al·lergògens. No obstant això, és important evitar abusar d'ell, ja que la falta de renovació de l'aire pot provocar somnolència i que els cristalls s'entelin.

Quan activar la recirculació?

Aquest mode és especialment útil quan hi ha una gran diferència entre la temperatura exterior i interior desitjada. Activa-ho en arrencar amb l'habitacle molt calent per a refredar més ràpidament, i alterna'l cada 10-15 minuts amb el mode d'entrada d'aire exterior per a renovar-lo. També és recomanable en embussos o al circular després de vehicles que desprenguin fum.

Mètodes fàcils per estalviar combustible

A més d'usar adequadament la recirculació, pots aplicar trucs com aparcar a l'ombra, no baixar completament les finestretes en circular, llevar baques o portaequipatges quan no s'usin, revisar la pressió dels pneumàtics cada mes o planificar les rutes evitant hores punta.