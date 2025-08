Els electrodomèstics que mai hauries d’endollar a una regleta

Amb l’augment de dispositius electrònics que necessiten estar endollats constantment o carregar la bateria, les regletes elèctriques s’han convertit en un element habitual a moltes cases. Aquestes permeten connectar diversos aparells a una mateixa presa de corrent, cosa molt pràctica, però que cal utilitzar amb precaució.

No tots els aparells són aptes per funcionar a través d'allargadors. Electrodomèstics que consumeixen molta potència, com ara la fregidora d’aire, el microones, la rentadora, la nevera, l’aire condicionat, el forn elèctric i la placa d’inducció, necessiten una connexió directa a la presa de corrent per garantir el seu correcte funcionament i evitar problemes.

Fer servir regletes per aquests aparells pot provocar sobrecàrregues, curtcircuits o fins i tot incendis, ja que aquestes màquines requereixen una alimentació estable i contínua. Per això, és important assegurar-se que la instal·lació elèctrica i la manera d’endollar els aparells siguin adequades per protegir tant els dispositius com la seguretat de la llar. Les regletes són ideals per a dispositius de baixa potència, però per a aparells que necessiten una gran càrrega elèctrica, és fonamental connectar-los directament a la presa de corrent.

Els electrodomèstics que has de desendollar quan te'n vas de vacances

La lògica marca que si no hi ha ningú a la llar, serà molt difícil que hi hagi cap consum i, per tant, la factura de l'electricitat serà menor. Això és cert, però hi ha un factor d'estalvi molt important i que no tothom compleix: cal desendollar tots els electrodomèstics que es pugui abans d'anar-se'n de vacances.

Anem per passos. En primer lloc, el que es pot desconnectar del corrent sense cap mena de dubte són els aparells tecnològics com per exemple el rúter de l'internet, la televisió, els despertadors elèctrics o els dispositius intel·ligents. No es faran servir i tenir-los endollats generarà una despesa innecessària.

El tema de la nevera i el congelador és més complicat. Evidentment, si hi ha molts aliments dins, és impossible desendollar-la. En tot cas, la recomanació és anticipar-se i preveure el consum de manera que aquests electrodomèstics estiguin buits a l'hora de fer les maletes. Una altra alternativa és el mode "standby" que tenen molts aparells, però que segueix implicant una despesa energètica important.