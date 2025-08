El truc per dormir 46 minuts més: millora la salut mental, la resiliència i la productivitat

Un nou estudi ha descobert que el son saludable té un impacte positiu en la gratitud i la resiliència de les persones adultes, alhora que en l'augment considerable de diversos aspectes positius de la vida. Els resultats, presentats a la reunió anual de Sleep 2024, mostren que la somnolència subjectiva i els trastorns de l'estat d'ànim milloren quan un se'n va a dormir més d'hora.

Aquest hàbit prolonga el son una mitjana de 46 minuts per nit, mentre que, en canvi, els que se'n van al llit més tard, dormen de mitjana de 37 minuts menys. A l'estudi, liderat per Michael Scullin, doctor en psicologia i professor associat de psicologia i neurociència a la Universitat de Baylor (Estats Units), van participar 90 adults a qui, de manera aleatòria, es va fer marxar a dormir aviat, tard o en un horari "normal" durant una setmana laboral i van ser monitorats.

Els resultats primaris van ser canvis a l'estat i els trets dels sentiments de prosperitat, resiliència i gratitud, així com expressions conductuals de gratitud. Aquestes mesures van millorar significativament al llarg de la setmana amb la prolongació del son i van empitjorar significativament amb la restricció del son. Els participants que van perllongar el son també van escriure el doble d'elements en una llista d'agraïments que els altres.

Així, Scullin va observar que augmentar experimentalment el somni millorava aquests atributs positius, que són a la base del benestar i entre els fonaments dels comportaments prosocials. "Augmentar subtilment les hores de son va incrementar la gratitud, la resiliència i la sensació de prosperar a la vida", conclou.

El truc senzill que ningú fa servir

Moltes vegades ens hem trobat que no podem dormir i de manera desesperada comencem a mirar el rellotge i a comptar les hores que dormirem. Això ens posa encara més nerviosos perquè veiem que no ens adormim i el temps continua passant.

Ara, una investigació d'un professor de la Universitat d'Indiana dels Estats Units demostra que mirar el rellotge mentre intentem dormir agreuja l'insomni i el consum de somnífers. L'estudi, dirigit per Spencer Dawson, professor clínic i director associat en el Departament de Ciències Psicològiques i del Cervell de la Facultat de les Arts i les Ciències, recull una mostra de gairebé 5.000 pacients.

"A la gent li preocupa no estar dormint. Llavors comencen a calcular quant tardaran a fer-hi i a quina hora s'han de despertar. Aquesta no és la manera útil per aconseguir dormir: com més estressat estiguis, més difícil serà dormir", explica Dawson.

Per això, l'investigador recomana canviar una petita conducta quan estiguem al llit: apartar els rellotges. "Una cosa que la gent podria fer és girar-se o tapar el seu rellotge per, simplement, no estar mirant l'hora", explica Dawson.