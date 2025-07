José Abellán, cardiòleg, explica què fer per descansar millor i vèncer l'insomni

L'insomni és el trastorn del son més habitual entre la població catalana. Bé és cert que no existeixen uns paràmetres molt clars per definir que és i que no és insomni, però es calcula que pot tenir una incidència de vora el 35% sobre la població general, amb una major afectació en les dones.

Segons diversos estudis, més de la meitat de la població pateix algun símptoma relacionat amb l'insomni i dormir bé no hauria de ser un luxe: és una necessitat biològica per preservar la salut física i mental.

Tal com indica la Societat Espanyola del Son, la dificultat per agafar el son i per mantenir-lo, els despertars abans d'hora i la sensació de no haver descansat prou, tenen un fort impacte en el dia a dia. Tot plegat perjudica la salut i, com a conseqüència, a la qualitat de vida. El cardiòleg José Abellán destaca que "el secret per descansar millor potser no es troba en la nit, sinó en el que fem durant el dia".

Dormir poc impacta de ple en la salut

El descans de mala qualitat, especialment agreujat per les altes temperatures, fa que l'endemà ens sentim cansats i apàtics. En general, els especialistes recomanen dormir entre set i nou hores i no arribar a aquest mínim està relacionat amb un major risc de patir diverses malalties, principalment cardiovasculars.

Dormir poc o malament pot derivar en una productivitat laboral més baixa, una disminució dels reflexos a l'hora de conduir, més possibilitats de desenvolupar trastorns mentals com la depressió o l’ansietat, augment de pes, debilitament del sistema immunitari, envelliment prematur i problemes crònics com la hipertensió o les patologies cardíaques.

Què fer per descansar millor?

Quan identifiquem que tenim problemes a l'hora de dormir, el primer pas hauria de ser visitar el metge per dissenyar una estratègia. El doctor Abellán ha compartit diversos consells a les xarxes per afavorir un descans reparador. El primer que destaca és que "descansar no és una pèrdua de temps", una idea molt lligada al capitalisme i la importància de ser productius constantment.

Segons l’expert, dormir bé ajuda a regular la pressió arterial, el ritme cardíac i el sistema hormonal, tots elements fonamentals perquè el cor funcioni correctament. Una de les primeres recomanacions és no estirar-se durant el dia si no és per dormir. "Estirar-se sense la intenció de dormir pot afectar negativament els cicles naturals del son", adverteix el doctor.

Altres pautes útils inclouen exposar-se a la llum solar al matí per sincronitzar el rellotge biològic, mantenir-se actiu durant el dia, però evitant l’exercici intens al vespre, no sopar tard ni en excés.

També es recomana procurar que l’habitació es mantingui a una temperatura d'entre 20 i 21 graus, reduir l’ús de pantalles abans d’anar a dormir i, si cal, prendre una infusió relaxant com a part d’un ritual tranquil per preparar el cos per al descans nocturn.