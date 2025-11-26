Antelm Pujol explica com llevar-se amb millor actitud: «Aquest error augmenta el nivell de cortisol»

El primer que es fa només despertar-se pot determinar el transcurs del dia. Descansar bé és clau, com també ho és llevar-se amb bona actitud per encarar de la millor manera les hores que venen per endavant. Molts cops, l'hora de despertar-se transcorre com si la persona fos un robot, actua de manera automàtica i sense pensar gaire: sona el despertador, s'apaga com es pot, se surt del llit i es comença a fer aquelles tasques quotidianes per estar llest per sortir de casa.
Hi ha persones, que sigui per la seva actitud o per la qualitat del seu descans, el dia comença fent molta pujada: moltes coses a fer des de primera hora o la previsió d'un dia més com qualsevol. Però hi ha altres factors que també entren en joc.
El ritme de vida situa el mòbil al centre
La velocitat amb la qual es viu, la hiperconnectivitat amb altres persones i en alguns casos l'ansietat o addicció per les xarxes socials, fa que a primera hora ja es cometi un error habitual i greu: mirar el mòbil. Antelm Pujol és metge i comparteix coneixements i trucs a través de les xarxes socials, el darrer ha estat al seu compte de TikTok en el compte de @thefitmedstudent. En aquest ha exposat un vídeo on explica com afecta el cos mirar el telèfon només llevar-se.
En primer lloc, el doctor desmunta un dels mites més estesos: el cafè no augmenta el cortisol, i el que si ho fa és mirar el dispositiu mòbil. El metge explica que es dispara el cortisol per dos motius: per una banda, explica que el nostre cervell rep molta informació de sobte. Només cal entendre que estem dormint i el cervell es troba en un nivell de relaxació alt i començar a veure colors, notificacions i posar-se a llegir suposa un gran volum d'informació que estressa el cervell.
Excés d'informació i llum blava: cortisol assegurat
En segon lloc, el que perjudica el cervell és la famosa llum blava, la qual, segons explica el metge, augmenta el nivell d'hormones de la melatonina i el cortisol. Justament, aquesta tonalitat de les pantalles és un dels principals enemics del son, tant a l'hora d'anar a dormir com de despertar-se. Per això, molts dispositius ja compten amb modes "nocturns" o "de lectura" que fan que el llum blau desaparegui i la pantalla agafi una tonalitat groguenca, més agradable per a la vista.
La primera llum, solar
Tant la tonalitat blava com l'excés d'informació fa que no es gestioni de manera correcta els moments més delicats relacionats amb l'ansietat i l'estrès. Per tal de resoldre aquesta problemàtica, el metge assenyala que la clau és llevar-se i que la primera llum que vegi el nostre cos sigui la solar.
Tot i que sigui difícil que la primera llum que es veu en llevar-se sigui la solar perquè encara no és de dia o perquè hi ha moltes tasques a fer a casa, sí que es pot ajornar la primera consulta al mòbil a un altre moment del dia, uns minuts o hores després d'estar llest per sortir de casa.