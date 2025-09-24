Mirar el mòbil quan ens avorrim pot causar depressió segons un expert

Segur que tu també traus el mòbil per mirar-lo quan estàs esperant en la cua del supermercat, en un semàfor o en un bar. Aquest aparell s'ha convertit en el nostre antídot contra l'avorriment, però lluny de què açò sigui un descobriment revolucionari, la realitat és que aquest costum que hem normalitzat entre les generacions joves pot tindre conseqüències psicològiques molt més perilloses del que pensem.
Així ho explica Arthur Brooks, catedràtic de Harvard, a un vídeo del seu perfil de TikTok on parla sobre salut mental. "Una de les raons perquè hem tingut una explosió de la depressió i l'ansietat en la nostra societat és que la gent no sap quin és el sentit de les seves vides, sobretot en les generacions més joves", comença dient Brooks.
Els mòbils influeixen en la salut mental?
La veritat és que utilitzem els mòbils sempre que hem d'esperar a soles perquè no sabem ni estem acostumats a estar soles, tot i que estar acompanyats d'una pantalla sigui la cosa més impersonal que podem imaginar. Però el mòbil ens fa la sensació que estem acompanyats i, això, crea una addicció perillosa.
Segons el catedràtic de Harvard, el gran problema és que hem trobat una manera d'eliminar l'avorriment "amb aquella cosa que portes a la bossa de mà, amb una pantalla —aquesta que treus fins i tot quan estàs aturat a la cantonada esperant que el semàfor canviï", explica Brooks sobre el costum d'agafar el mòbil quan estem sense fer res.
"Si cada vegada que t'avorreixes treus el telèfon, cada vegada et serà més difícil trobar-li sentit a la vida, i aquesta és la recepta perfecta per a la depressió, l'ansietat, i una sensació constant de buidor", que com defensa l'expert en salut mental, és un dels efectes de l'ús excessiu del telèfon mòbil.
Brooks explica que és necessari avorrir-se i proposa a tothom un repte: "Demà, quan vagis al gimnàs al matí després de despertar-te, no portis el telèfon. Pots fer-ho? Pots fer el desplaçament a la feina sense mirar el mòbil, ni tan sols la ràdio?".
L'expert en salut mental proposa aquest exercici per donar lloc a la imaginació i als nostres pensaments, "allà on sorgeixen les teves idees més interessants", afirma Brooks.