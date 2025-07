Així has de protegir el mòbil, l'ordinador i la tauleta durant l'estiu

Amb l’arribada de l’estiu, es fan més activitats a l'aire lliure i a prop de l'aigua. Un descuit a la piscina pot acabar amb el mòbil submergit, una tauleta pot quedar plena de sorra a la platja, i un simple oblit en una cafeteria o un lloc molt turistificat pot costar molts diners i dificultar recuperar.

A més, com es passen moltes hores fora de casa, connectar-se a xarxes wifi públiques pot ser una necessitat i fer-ho pot exposar les nostres dades personals a ciberatacs. Per tot plegat, cal estar previngut i aplicar algunes mesures per garantir que les vacances no es converteixin en un maldecap.

Una de les situacions més habituals a l’estiu és el contacte dels dispositius amb aigua o sorra. Tot i que molts telèfons actuals disposen de certificacions que els fan resistents a la humitat o a petites immersions, la sal de l’aigua del mar continua sent altament corrosiva. A més, la sorra pot infiltrar-se en ports i ranures i afectar el funcionament dels dispositius.

Què s'ha de fer per tenir cura?

Per evitar-ho, és recomanable no fer servir dispositius electrònics a la platja o, si és necessari, utilitzar fundes impermeables i protectores. En el cas dels portàtils, els experts recomanen no exposar-los a aquests entorns, ja que una vegada hi entra sorra, treure-la pot ser gairebé impossible.

Pel que fa a la seguretat digital, cal estar alerta. Durant les vacances, els robatoris de mòbils són freqüents, especialment en llocs amb molta afluència de gent. Si es perd el telèfon, no només es perd l’aparell, sinó que existeix el risc que s'exposi una gran quantitat d’informació personal, bancària i professional.

Per això és fonamental tenir el dispositiu protegit amb contrasenyes o sistemes biomètrics, com per exemple d'empremta o de cara, i activar opcions com la localització i el bloqueig a distància, i desactivar l’accés ràpid a configuracions sensibles des de la pantalla de bloqueig, com per exemple el mode avió.

Un altre focus de risc important són les connexions a xarxes wifi públiques, com les d’hotels, aeroports o cafeteries. Aquests punts poden ser utilitzats per ciberdelinqüents per interceptar dades personals, com contrasenyes o dades bancàries. Per protegir-nos, el millor és utilitzar una connexió pròpia mitjançant eSIM o una VPN. Si no és possible, cal evitar operacions sensibles com consultar comptes bancaris o fer compres online en aquestes xarxes.

És a dir, que per gaudir de vacances tranquil·les és important no abaixar la guàrdia: no deixar els dispositius sense vigilància, evitar publicar en temps real la nostra ubicació a les xarxes socials, i carregar els aparells només amb fonts d’energia segures.