El truc per netejar la funda del mòbil quan està groga per l'ús

Segur que tu també has intentat netejar la funda del mòbil alguna vegada i has acabat frustrat perquè no aconsegueixes eliminar la marca groguenca que té. En les fundes que són transparents, que estan molt de moda últimament, és freqüent trobar aquesta taca groga causada per l'ús i el temps del mòbil.
Encara que penses que és impossible eliminar aquesta brutícia del teu aparell, la realitat és que hi ha una manera de netejar-ho perquè quedi molt semblant a com estava quan la vas comprar.
Aigua i sabó, funciona?
La solució més senzilla pot passar desapercebuda moltes vegades, però de fet, és la més eficaç per llevar aquesta taca groguenca de la funda del mòbil. Només has de retirar la funda del mòbil i submergir-la en aigua tèbia amb sabó i fregar suaument amb, preferiblement, un raspall de dents. Després, només has d'eixugar-la amb una tovallola, evitant el paper de cuina, que pot deixar marques.
Tot i que és una manera efectiva de netejar la funda del mòbil, pot ser que no funcioni i, per això, hi ha altres opcions per fer-ho. El vinagre blanc barrejat amb aigua és un remei casolà ben efectiu. Has de mullar un drap en aquesta barreja i fregar la funda, encara que també pots utilitzar un raspall de dents per fer-ho, sempre que sigui tou i no deixi marques en la funda.
També hi ha líquids que has d'intentar evitar, com el lleixiu o l'aigua massa calenta. Encara que semblin opcions que eliminen qualsevol mena de brutícia, poden deteriorar la funda o deformar-la. Si, tot i això, la teva funda continua groga, la millor opció i la més ràpida, encara que impliqui una petita despesa de diners, és comprar-te una nova funda del mòbil.