Per què ens surt baf de la boca a l'hivern?: el significat d'aquesta reacció corporal

Segur que tots els hiverns, quan fa molt fred al carrer, has vist com en parlar o respirar et sortia fum per la boca i has fet la broma que sembla que estiguis fumant. Lluny d'açò, i com segur que has imaginat, aquest fum és baf que surt del nostre cos a causa del contrast de temperatura, però per què passa exactament perquè es generi aquest baf a dins del nostre cos?
No és cap mena de màgia, de fet, és una reacció corporal normal que té a veure amb la suor i la temperatura de l'aire i del cos. Així ho explica el farmacèutic Álvaro Fernández al seu perfil d'Instagram, en què dona la resposta al baf que surt tant de la boca com, de vegades del cap, a l'hivern quan fa molt fred.
Per què passa?
La clau està en l’aire que exhalem durant les èpoques en què fa més fred. Com l'aire que expulsem de dins nostre és molt més càlid i humit que el que ens envolta, es produeix aquesta mena de fum en entrar en contacte amb l'aire de l'exterior. De fet, l'aire que exhalem porta una quantitat notable de vapor d’aigua procedent del nostre cos que és el responsable de l'efecte visual del "fum".
Quan aquest aire calent xoca amb un ambient exterior molt fred, el vapor d’aigua que porta es refreda de cop. És en aquest instant quan l'aire que exhalem es transforma en petites gotes d’aigua en suspensió, que donen lloc a una petita boira visible davant la boca.
Aquest baf també pot sortir del cap, com es veu al vídeo del farmacèutic, i l'explicació és la mateixa. Quan el cos té una temperatura elevada i l'aire exterior és fred, es produeix la condensació de la suor, un fenomen curiós en què sembla que et surt fum del cap.
Però no sempre té a veure amb el fred, de fet, es produeix per una barreja entre l'efecte de la temperatura i de la humitat de l'ambient. Per exemple, si el terra i l’ambient estan humits després de pluja el baf pot aparèixer tot i que la temperatura sigui superior als 10 graus. Per aquest motiu, no és un fenomen exclusiu de l'hivern, també pot ocórrer en estiu després d’una tempesta intensa o una pedregada que refredi bruscament l’ambient.