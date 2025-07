Nuria Márquez, fisioterapeuta: «Només necessites dos coixins per a aconseguir la millor postura per a dormir»

Les nits poden ser molt llargues i angunioses per a qui no descansa correctament. L'insomni per no trobar la postura adient per a dormir bé pot fer que l'endemà et costi despertar-te, que arrossegues la son durant tot el dia i que et faci mal l'esquena, el coll o les lumbars per haver descansat de la manera incorrecta pel teu cos.

Nuria Márquez, fisioterapeuta, aconsella en el seu vídeo d'Instagram un truc molt senzill que tothom pot fer en casa per a aconseguir mantindre la columna alineada en la postura recomanada pels experts per evitar alçar-se amb mal d'esquena.

Dos coixins per a dormir bé

La fisioterapeuta explica en el vídeo que per a dormir en la millor postura durant tota la nit només es necessiten dos coixins: un posicionat en vertical al costat extern del llit i altre en horitzontal on normalment reposem el cap a les nits.

Després, només ens hem de gitar de costat deixant el muscle per sota del coixí horitzontal. El braç que ens queda per dalt es col·loca sobre el coixí vertical i, de la mateixa manera, s'ha de deixar caure el pes de la cama que queda per dalt al mateix coixí.

D'aquesta manera es manté alineada la columna des de la zona vertical fins a les lumbars, fet que afavoreix un millor descans i evita el mal d'esquena, explica l'experta en el seu vídeo.

Márquez, a més, també alerta sobre el perill de col·locar el muscle per sota del coixí, perquè pot causar dolors a les cervicals l'endemà i a curt termini.