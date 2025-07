Tres tipus de fruites que cal evitar abans d'anar a dormir

Que les fruites són un dels aliments que tenen més beneficis per a la salut no és cap secret. Cadascuna té uns components diferents i segons la salut i la dieta de cada persona s'han de triar quines són les més adequades. Ara bé, també és essencial consumir-les a una hora adequada perquè no ens generin problemes.

En aquest sentit, un estudi de la Universitat de Leeds publicat fa uns mesos a la prestigiosa revista científica Social Science & Medicine aporta les fruites que cal evitar abans d'anar a dormir per l'efecte que poden tenir en la digestió i en la son.

Cítrics

En primer lloc, destaquen els cítrics com la mandarina, el pomelo o la taronja. Aquestes fruites tenen una alta quantitat d'acidesa, fet pel qual es poden generar problemes de gastritis i acidesa estomacal en aquelles persones que tenen aquests malestars de manera freqüent. D'aquesta manera, el seu consum és més adient per esmorzar, per dinar o fins i tot per berenar.

Fruites amb alt contingut d'aigua

Per altra banda, tampoc és adient menjar abans d'anar a dormir aquelles fruites que tenen un alt contingut d'aigua, com poden ser la síndria o el meló. El motiu és molt simple: augmenten les ganes d'anar al lavabo, fet que pot interrompre el descans nocturn. Ara bé, són una excel·lent font d'hidratació durant la resta del dia i, especialment, en els mesos de més calor.

Sorbitol

Per últim, hi ha un component que cal evitar a la nit. Es tracta del sorbitol, del qual se'n troba un alt contingut en fruites com la poma o la pera. Es tracta d'un sucre natural que és de digestió lenta, fet que també podria generar malestar a l'estómac i, com a conseqüència, dificultar el descans.