Una de les grans batalles de la llar és intentar allargar la vida útil dels aliments per evitar malbaratar-los. En el cas de les fruites, saber com conservar-les correctament pot marcar la diferència entre una fruita madura i una de passada. El que moltes persones desconeixen és que guardar determinades fruites juntes pot accelerar el procés de maduració de manera inesperada.

Aquesta reacció s’explica per l’etilè, un gas natural que emeten algunes fruites i que actua com una hormona vegetal, afavorint la maduració tant pròpia com de les que tenen al voltant. Aquest fenomen, tot i que és útil en alguns casos —com quan volem que un alvocat maduri més de pressa—, pot escurçar la frescor de fruites més sensibles si no se separen adequadament.

Per tant, conèixer quines fruites produeixen etilè i quines són sensibles a aquest gas és clau per evitar que es facin malbé abans d’hora. A continuació, desglossem els principals grups de fruites a tenir en compte i t’oferim consells útils per a la seva conservació.

🍌 Fruites que emeten etilè

Les fruites que produeixen etilè s’han de guardar per separat, ja que aquest gas accelera la maduració de tot el que les envolta. Algunes de les més conegudes són:

Plàtan

Poma

Pera

Alvocat

Préssec

Mango

Tomàquet

Aquestes fruites poden ser útils per madurar altres fruites més verdes, però si es vol evitar que s’envelleixin ràpidament, cal mantenir-les a distància.

🍓 Fruites sensibles a l’etilè

Altres fruites són especialment vulnerables a l’acció de l’etilè i es fan malbé abans si es guarden amb les que el produeixen:

Maduixa

Raïm

Síndria

Cirera

Nabius

Pinya

Aquestes fruites haurien d’emmagatzemar-se en recipients tancats o en safates separades a la nevera per conservar la seva frescor durant més temps.

Trucs pràctics per conservar millor la fruita

Per evitar trobar sorpreses al calaix de la nevera o a la fruitera, a continuació us oferim alguns consells pràctics i útils que us ajudaran a conservar millor la fruita.