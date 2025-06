Menjar una peça al dia d'aquesta fruita ajuda a dormir millor, segons un nou estudi

Novetats sobre una de les fruites de moda en la nostra dieta. Un nou estudi suggereix que menjar un alvocat al dia pot tenir un impacte positiu en el son. Els investigadors apunten que el descans és tan important per a la bona salut com la nutrició i l'exercici, segons expliquen en aquest estudi que s'ha publicat a la revista científica Journal of the American Heart Association.

En aquesta anàlisi, que forma part de l'assaig més gran sobre alvocats realitzat fins ara, els investigadors van arribar a una conclusió molt clara: els adults que van consumir una peça d'aquesta fruita al dia durant sis mesos van agafar millor el son en comparació amb els que van menjar menys de dos alvocats al mes.

Primer cop que es vincula l'alvocat amb el son

Atès que es considera que dormir prou pot ajudar a reduir els factors de risc de les malalties cardíaques, aquests resultats són de gran valor. A més, se sumen a un conjunt de proves que dona suport a l'alvocat com a aliment cardiosaludable i marquen la primera vegada que s'associa el consum d'aquesta fruita amb el son. De fet, l'Associació Americana del Cor reconeix la durada saludable del son com un dels factors de salut que poden promoure una bona salut cardiovascular.

"El son s'està convertint en un factor clau per a la salut del cor, i aquest estudi ens fa considerar com la nutrició i els aliments com l'alvocat poden tenir un paper rellevant", indica la doctora Kristina Petersen, autora de l'estudi i professora de ciències de la nutrició a la Universitat de Pensilvània. "L'alvocat ofereix una sèrie de nutrients que afavoreixen múltiples aspectes de la salut cardíaca", apunta l'especialista.

Com s'ha fet l'estudi?

En aquest estudi van participar 969 adults estatunidencs amb un elevat perímetre de cintura, un factor de risc cardiovascular que afecta gairebé el 60% dels adults del país. Els participants van ser assignats aleatòriament a consumir un alvocat al dia o una ingesta mínima d'alvocat (menys de dos al mes) mentre continuaven amb la dieta habitual durant sis mesos.

La salut cardiovascular es va avaluar amb un marc utilitzat tant per professionals sanitaris com per particulars per comprendre millor i reduir els factors de risc. Aquesta eina identifica la qualitat de la dieta, l'activitat física, l'exposició a la nicotina, el son, el pes corporal, la pressió arterial, els lípids a la sang i la glucosa a la sang com a comportaments i factors principals que, quan es milloren, poden conduir a millors resultats de salut.

Els resultats de l'estudi sobre el son i els alvocats

La ingesta diària d'alvocat es va associar amb una millora de la qualitat de la dieta, dels lípids a la sang i de la salut del son. Els resultats ofereixen una direcció interessant per a futures investigacions amb una metodologia més rigorosa i eines per comprendre millor el potencial dels nutrients dels alvocats. El disseny d'aquest estudi presenta diversos punts forts, però els resultats no són concloents i no es poden generalitzar.

Els alvocats tenen diversos nutrients que poden tenir un paper en el son. A més, la combinació de fibra i greixos és de rellevància. La fibra impedeix l'absorció del colesterol i redueix el risc de cardiopaties; i el greix monoinsaturat pot ajudar a reduir els nivells de colesterol, cosa que pot disminuir el risc de cardiopaties i accidents cerebrovasculars.