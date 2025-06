La fruita idònia per l'estiu: enforteix el sistema immunitari i regula la pressió arterial

Amb l'arribada de l'estiu les fruites de temporada canvien. Durant els mesos calorosos de l'any una de les més sol·licitades és el meló. A banda de ser d'allò més refrescant - un 92% del seu contingut és aigua -, el meló aporta múltiples beneficis al cos.

El meló pertany a la família de les fruites cucurbitàcies (com el cogombre o la síndria), i destaca no només per l'alt contingut d'aigua, sinó també per la baixa aportació calòrica i la riquesa en vitamines i minerals essencials. Dos components claus per al bon funcionament de l'organisme, segons asseguren els informes de la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN).

Segons la FEN, 300 grams de meló ja aporten aproximadament el 75% de la ingesta diària recomanada de vitamina C. Aquesta vitamina enforteix el sistema immunitari, facilita l'absorció del ferro present en els aliments i, sobretot, actua com a antioxidant.

La vitamina C també aporta capacitat per protegir les cèl·lules davant el dany oxidatiu i, per tant, ajuda a prevenir l'envelliment prematur i a reduir el risc de malalties cròniques relacionades amb l'estrès oxidatiu, com ara malalties cardiovasculars i certs tipus de càncer.

Pel que fa als minerals, el meló aporta una quantitat significativa de potassi; un nutrient clau per a l'equilibri dels líquids corporals, el funcionament correcte del sistema nerviós i la contracció muscular. Així, una porció de meló cobreix al voltant del 16% de les necessitats diàries recomanades del mineral. El potassi també ajuda a contrarestar els efectes del sodi en la pressió arterial, afavorint així la salut cardiovascular.

Com escollir un bon meló?

T'expliquem com escollir de forma gairebé infal·lible un bon meló. El comprador habitual sol optar pel meló de pell de Gripau, una de les marques més populars. No obstant això, els consumidors i consumidores expertes sabran que, per escollir-ne un de bo, cal distingir entre els melons mascles -que no és la flor masculina de la planta, ja que aquesta no produeix fruit- i els melons femelles, les melones. Aquestes últimes solen ser més dolces i saboroses, així que cal saber identificar-les.

La principal diferència entre ells són les ratlles que té cada tipus. El meló presenta línies longitudinals que van de punta a punta; en canvi, les melones dibuixen cercles al voltant de la tija. L'elecció depèn del gust de cada persona; si els gustos melosos no resulten agradables, és preferible optar per un meló mascle. A banda d'això, cal destacar que, sovint, és difícil trobar melones als supermercats, ja que els proveïdors solen reservar-les per la restauració. Tanmateix, no és impossible; estan amagades, així que és necessària una mica de paciència.