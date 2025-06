Una pastissera catalana explica com fer un deliciós pa de pessic de poma sense forn

La gastronomia és tan variada que accepta tots els gustos. A tothom li agrada menjar, però hi ha un tipus de persones que espera que arribi el final de l'àpat amb especial atenció. Es tracta de qui prefereix el dolç. Algunes elaboracions no sempre són sanes perquè contenen altes quantitats de sucre o altres aliments poc saludables, però sempre hi ha alternatives que ens poden permetre tastar les millors postres o el millor berenar.

En aquest sentit, la pastissera catalana Laura Zurriaga ha aportat una recepta de pa de pessic de poma sense fer servir el forn. Coneguda com a "croquetadexocolata", Zurriaga compta amb més de 130.000 seguidors a Instagram, on fa contingut en català sobre elaboracions que són bones i a la vegada saludables.

La cuinera explica que aquest pa de pessic de poma va fer-se molt viral a través de les xarxes socials, ja que és una recepta que només necessita dos ingredients, en què no cal utilitzar el forn i que és força sana. Per qui vulgui intentar-ho, Zurriaga detalla què es necessita i com s'ha de cuinar.

La recepta del pa de pessic de poma sense forn

Per a la recepta només es necessiten dos ingredients. El primer és la poma, que solem tenir sempre a casa, i què caldrà aportar-ne una quantitat de 400 grams o el que equival a quatre pomes. El segon element pot ser que no el tinguem habitualment a la llar, però ben segur que el podem trobar a la secció de postres de qualsevol supermercat. Es tracta de la gelatina en pols, de la qual se'n necessitaran 20 grams o una petita bosseta.

En primer lloc, cal pelar les pomes, tallar-les i passar-les per la trituradora. Un cop estiguin "molt, molt" triturades, cal passar-les a una paella on haurien d'haver caigut uns 400 grams de fruita. Llavors caldrà afegir els 20 grams de gelatina en pols i remenar-ho bé abans de posar-ho al foc, on només caldrà esperar que la barreja faci "una bombolla".

El que en surti s'haurà de posar en un bol i passar-ho per la batedora. Fins quan? Doncs una bona estona fins que s'aconsegueixi la textura similar a un merengue. Aquesta massa s'haurà d'abocar dins un motlle, amb l'opció de tirar-hi una mica de canyella o sal per sobre, i després s'introdueix dues hores a la nevera. "Ja només et quedarà tallar-lo i flipar", conclou la pastissera.