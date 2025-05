El plat econòmic, vegetarià i saludable vingut dels Estats Units i en auge a Europa

Quan es pensa en gastronomia nord-americana, és fàcil imaginar hamburgueses, salses o porc fregit. Però sota aquests tòpics de menjar ràpid, als Estats Units també hi ha espai per a plats tradicionals molt més equilibrats. Un dels més destacats és el succotash, una recepta senzilla i saludable que ha estat durant segles part de la cuina casolana nord-americana, especialment per a sopars lleugers i nutritius.

El succotash té com a base el blat de moro dolç i les mongetes, i es pot complementar amb tomàquet, ceba i fins i tot okra (una verdura habitual al sud del país). La preparació és ràpida i permet fer una gran quantitat de racions amb poc temps. Segons el portal de salut dels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units, MedlinePlus, aquest plat pot estar llest en menys d’una hora i pot alimentar fins a onze persones. També és fàcil de conservar: les sobres es poden congelar per a un altre dia.

Una recepta amb ingredients assequibles i sense complicacions

Per preparar-lo, només cal:

2 tasses de blat de moro en gra (frescos o congelats)

2 tasses de mongetes cuites

1 llauna de tomàquet cuit o trossejat

2 tasses d’okra tallada

½ ceba picada

¼ tassa d’oli vegetal

Mitja culleradeta de sal i mitja de pebre

Aigua, al gust

La cocció comença sofregint la ceba durant cinc minuts a foc mitjà. Un cop s’estovi, s’afegeixen la resta d’ingredients i es deixa cuinar a foc baix fins que tot sigui tendre i els líquids s’hagin reduït. El resultat és un plat vegetarià, econòmic, saborós i molt versàtil, que es pot consumir com a plat principal o com a acompanyament.

El blat de moro, un superaliment oblidat

Un dels protagonistes del succotash és el blat de moro, un aliment molt present a l’Estat, però sovint infravalorat fora del seu ús en conserves o com a guarnició. El blat de moro destaca pel seu alt contingut en fibra i flavonoides, uns compostos naturals amb capacitat antioxidant que també es troben en aliments com l’api o l'aranja. La varietat morada, menys habitual, però molt valorada, és la que en conté en més quantitat.

A més, és una font de vitamina A, essencial per a la salut ocular i per prevenir malalties com les cataractes, segons detall la companyia agrícola Pioneer. També aporta aigua, energia i petites quantitats de calci, ferro i proteïnes. Concretament, 100 grams de blat de moro contenen:

Aigua: 81,3 g

Energia: 64 kcal

Proteïnes: 1,5 g

Fibra: 1,7 g

Calci: 4 mg



Amb aquest perfil nutricional, el succotash es presenta com una alternativa interessant dins d’un context en què el consum de plats ràpids i ultraprocessats continua sent la norma. Una proposta senzilla, saludable i amb història, que demostra que la cuina nord-americana és molt més que menjar ràpid.