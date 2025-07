Gordon Ramsay, popular xef de la televisió, enamorat d'una carn de l'Estat: «És la millor del món»

Els xefs que fan el salt a la televisió s'han convertit en un dels perfils més populars de la pantalla petita i, pel que fa al panorama internacional, el britànic Gordon Ramsay és un dels grans referents. La seva personalitat dual, d'una banda, dur i exigent i, de l'altra, afectuós i proper, l'han ajudat a arribar a moltes llars i les seves opinions i recomanacions tenen molt impacte.

Propietari de prop de 100 restaurants a diferents països, Ramsay coneix moltes cultures gastronòmiques. Si bé, en una entrevista a la revista Esquire, ha revelat una regió que l'apassiona especialment. De fet, ha assegurat que la millor carn del món ve d'aquesta zona, que es troba a l'estat espanyol.

Es tracta de Galícia, on Ramsay ha treballat molt temps i de la qual destaca la qualitat dels productes autòctons i de proximitat. Ell se centra en la carn i assegura que és millor que el Wagyu A5 del Japó i l'Angus Aberdeen. "El porc de pota negra és excepcional", ha destacat.

Galicia es el paraíso de la gastronomía para Gordon Ramsay. El cocinero con más de 96 restaurantes por todo el mundo que presenta MasterChef y Pesadilla en la cocina versión EEUU, y lleva 23 temporadas con el programa Hell's kitchen, nos ha confesado su gran amor por Galicia. "Todo el mundo habla del Wagyu A5 japonés o de Angus Aberdeen, pero la mejor carne del mundo es gallega. También he estado en sus muchas granjas. El cerdo de pata negra, excepcional. Casi muero dos veces, navegando cuesta arriba, buscando percebes…" Además, Ramsay alaba sus vinos, sus viñedos y la autenticidad de sus productos. "Abriría solo cuatro meses al año allí... y me tomaría ocho de descanso. Galicia siempre". ¿Te gustaría que el alabado chef abra un restaurante en Galicia? De momento puedes visitar su primer restaurante en España en Ibiza, en The Unexpected Ibiza Hotel.