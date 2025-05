Un dels millors nous restaurants d’Europa és a Catalunya, segons una prestigiosa llista gastronòmica

La gastronomia de l’Estat torna a brillar en el panorama europeu i, aquest cop, Catalunya hi té un paper destacat. Segons la guia Opinionated About Dining (OAD), una desena de locals espanyols figuren entre els 30 millors nous restaurants del continent, cosa que situa l’Estat com el més representat en aquest prestigiós llistat. Dins d’aquest podi, sobresurt Amar Barcelona, el sofisticat projecte del xef Rafa Zafra, que ocupa la sisena posició i es converteix en el restaurant català millor posicionat enguany.

La classificació, elaborada a partir de les opinions de més de 7.500 votants registrats, reconeix anualment els establiments més prometedors que han obert portes recentment a Europa. En aquesta edició, el primer lloc ha estat per al suec Knystaforsen, un restaurant immers en plena natura a Rydöbruk, on el xef Nicolai Tram proposa una experiència gastronòmica vora un riu.

Tot i això, l’Estat és el gran protagonista del llistat amb deu restaurants repartits en tot el territori. Al segon lloc s’hi troba Asador O Pazo (Padrón, Galicia), on Óscar Vidal revisita la cuina gallega des d’una òptica de foc i memòria. En quart lloc, el madrileny Pabú, liderat per Coco Montes, aposta per les microtemporades i l’excel·lència del producte. I en sisena posició, Amar Barcelona porta l’estendard català gràcies a la seva proposta elegant i hedonista ubicada al Palace Hotel, on Zafra desplega la seva visió sofisticada de la cuina marinera.

La presència catalana es completa amb un altre nom dins del “top-30”: Suto (Barcelona), que amb la seva cuina japonesa en format barra omakase, dirigida pel xef Yoshikazu Suto, aconsegueix el lloc número 17. Aquest espai íntim i exclusiu contribueix a consolidar la capital catalana com una de les capitals gastronòmiques d’Europa.

Entre la resta de representants destaquen propostes com 55 Pasos (A Coruña), Fuentelgato (Cuenca), o El Pedrusco de Aldealcorvo (Madrid), que confirmen la vitalitat i la diversitat de la nova escena culinària estatal. La guia OAD, dirigida pel nord-americà Steven Plotniki, ja prepara la publicació del seu rànquing dels 50 millors restaurants d’Europa, un llista que tradicionalment ha reconegut figures com Víctor Arguinzoniz (Asasdor Etxebarri), Pedro Sánchez (Bagá) i Dabiz Muñoz (DiverXO).

Amb dues adreces a la llista i una posició destacada per a Amar Barcelona, Catalunya reforça la seva posició com a referent gastronòmic, no només dins de l’Estat sinó també a escala europea.