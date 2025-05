Aquesta fruita té més aigua que la resta i és ideal per combatre la calor i mantenir-te hidratat

Quan les temperatures s’enfilen i la sensació de xafogor s’apodera dels nostres dies, mantenir-se hidratat esdevé una prioritat per a la salut. En aquest context, la síndria emergeix com la fruita estrella de l’estiu, no només pel seu sabor dolç i refrescant, sinó també per la seva capacitat excepcional d’hidratar l’organisme.

Amb un contingut d’aigua que oscil·la entre el 92% i el 93%, la síndria supera altres fruites com el meló o les maduixes en aquest aspecte, convertint-se en una opció ideal per combatre la deshidratació i regular la temperatura corporal durant els mesos més calorosos.

Beneficis nutricionals i efectes sobre l’organisme

A més del seu alt contingut en aigua, la síndria és una fruita baixa en calories, amb només 30 kcal per cada 100 grams, i rica en nutrients essencials. Conté vitamines com la A, C i B6, així com minerals com el potassi i el magnesi, que són fonamentals per al bon funcionament del sistema nerviós i muscular.

Un dels components més destacats de la síndria és el licopè, un antioxidant potent que li confereix el seu color vermell característic. El licopè ha estat associat amb la reducció del risc de certes malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer.

A més, la presència de citrul·lina, un aminoàcid que el cos converteix en arginina, contribueix a la salut vascular i pot ajudar a reduir la pressió arterial.

Com incorporar la síndria a la dieta estiuenca

La versatilitat de la síndria permet gaudir-ne de múltiples maneres: