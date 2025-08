El condiment que millora la memòria i que tens oblidat a la cuina, segons Harvard

És un dels tòpics (certs) dels nutricionistes: les espècies són un dels ingredients que poden marcar la diferència en la dieta. Substitueixen un gran enemic per a la salut com són les salses i gairebé no aporten calories. I ara, a més, la Universitat de Harvard ha descobert que n'hi ha una altra que ajuda a millorar la memòria.

Es tracta del romaní, que acostuma a passar desapercebut en els reculls d'estudis sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, una investigació de Harvard ha detectat que intervé en la prevenció i el retard del desenvolupament de l'Alzheimer. I és que protegeixen les cèl·lules del cervell del dany oxidatiu i milloren la funció cognitiva dels malalts.

A més, el romaní té un efecte carminatiu: afavoreix la disminució de la generació de gasos en el tub digestiu. Això permet reduir les flatulències i els còlics. També té un efecte diürètic, antiinflamatori, antiulcerogènic i antioxidant, així com antibacterià, antisèptic, fungicida i balsàmic.

Com incorporar el romaní a la dieta de manera pràctica i habitual

Tot i els seus nombrosos beneficis, el romaní continua sent un gran desconegut a moltes cuines domèstiques, sovint relegat a plats puntuals com guisats o carns al forn. Però hi ha maneres senzilles d’incorporar-lo amb més regularitat. Per exemple, es pot afegir una branqueta fresca a una ampolla d’oli d’oliva, deixant-la macerar durant unes setmanes per obtenir un oli aromatitzat ideal per amanides o pa torrat.

També és molt útil en infusió: una culleradeta de romaní sec en aigua bullent durant cinc minuts pot ajudar a millorar la digestió després dels àpats i potenciar la concentració si es pren al matí. En el cas del romaní fresc, es pot picar fi i afegir-lo a truites, sopes, plats de llegums o fins i tot barrejant-lo amb sal marina per obtenir una alternativa saborosa i saludable a les sals comercials. Amb aquestes petites adaptacions, es pot gaudir dels efectes neuroprotectors i digestius d’aquesta planta aromàtica sense complicacions, i aprofitar el seu potencial preventiu de manera continuada a la dieta quotidiana.