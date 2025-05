Un nou estudi internacional revela quants litres d'aigua cal beure cada dia segons l'edat

Beure prou aigua és fonamental per mantenir un bon estat de salut i, tot i que generalment es recomana hidratar-se amb entre dos i tres litres al dia (o vuit gots com a mínim), un estudi internacional de l'Institut Nacional d'Innovació Biomèdica, Salut i Nutrició del Japó ha determinat la quantitat ideal exacta per a cada grup d'edat en un estudi publicat a la revista Science.

Després d'analitzar dades dels hàbits de 5.604 persones d'entre 8 dies i 96 anys de més de 20 països, els investigadors han conclòs que, per a un correcte recanvi hídric, els homes d'entre 20 i 30 anys necessiten al voltant de 4,3 litres al dia i les dones d'entre 25 i 60 anys, 3,4. D'altra banda, les persones més grans de 70 anys han de beure 3,1 en el cas dels homes i 2,8, en el de les dones.

Si bé, l'estudi matisa que el recanvi hídric depèn de més factors a banda de l'edat i el sexe, com el metabolisme, el clima, l'activitat física i l'índex de greix corporal. En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana una ingesta diària d'entre 2,5 i 3 litres d'aigua per als homes adults i entre 2 i 2,5 litres per a les dones adultes.