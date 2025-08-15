Càncer de còlon: els símptomes i com prevenir la malaltia

El càncer de còlon és una de les principals causes de mortalitat per càncer arreu del món, amb una afectació similar entre homes i dones. La seva evolució inicial és habitualment silenciosa, fet que dificulta una detecció a temps.
El càncer de còlon es tracta d’un tumor que s’origina a partir del creixement anòmal de cèl·lules al còlon o al recte, sovint derivat de pòlips benignes que poden trigar més de deu anys a esdevenir malignes.
Les dades internacionals mostren que és el segon tipus de càncer més freqüent si es consideren conjuntament els dos sexes. En els darrers anys, diversos estudis han advertit d’un augment de casos en adults joves, fet que posa de manifest la necessitat de prestar atenció als símptomes sense importar l’edat.
Preveure-ho a temps pot marcar la diferència
La prevenció juga un paper fonamental. Proves com la videocolonoscòpia i el test de sang oculta en femta (FIT-Q) permeten identificar lesions abans que evolucionin cap a un tumor, la qual cosa millora notablement les opcions de tractament i supervivència. Algunes iniciatives públiques han aconseguit apropar aquestes proves a la població -concretament, a Catalunya hi ha campanyes per detectar-lo-.
Els símptomes
Tot i que el càncer de còlon pot passar desapercebut en fases inicials, hi ha senyals que cal tenir en compte:
- Canvis persistents en l’hàbit intestinal: la diarrea o el restrenyiment que no desapareixen, les femtes més primes o amb canvis de color (negres, vermelloses o molt clares), la sensació constant de no quedar-nos satisfets cada cop que es va al lavabo o la necessitat urgent i inexplicable de defecar.
- Dolor o molèstia a l’abdomen: còlics, inflor, dolor mantingut o sensació de plenitud després de menjar poca quantitat, així com molèsties i gasos persistents.
- Sagnat rectal o sang a les femtes: qualsevol rastre de sang, sigui vermella o fosca, requereix atenció mèdica immediata.
- Cansament, debilitat i pèrdua de pes: fatiga constant, aprimar-se sense voler i dificultat per respirar per una possible anèmia pot ser un símptoma produït per un problema al còlon.
Què cal evitar?
Els factors de risc inclouen els antecedents familiars, una dieta baixa en fibra i rica en carns vermelles i processades, la inactivitat física, el consum de tabac i alcohol, l’edat avançada, certes malalties inflamatòries intestinals i la diabetis.
Les principals organitzacions mèdiques recomanen iniciar els controls als 45 anys, o abans si hi ha factors de risc o símptomes persistents. Davant qualsevol signe sospitós, la consulta mèdica i la realització de proves són essencials per augmentar les possibilitats de ser a temps per prevenir una de les pitjors malalties.