És millor vacunar-se al braç dret o a l'esquerre? La ciència en té la resposta

Quan toca vacunar-se, a simple vista, l'elecció entre el braç esquerre o el dret pot semblar trivial. Moltes vegades es decideix per comoditat, per costum o per quin fa menys mal aquell dia. No obstant això, en el fons, aquesta decisió involucra el sistema immunitari i la manera com el cos es prepara per defensar-se davant d'una amenaça.

Els investigadors de l'Institut Garvan de Recerca Mèdica i l'Institut Kirby de la UNSW Sydney (Austràlia) han descobert que, en administrar una vacuna, les cèl·lules immunitàries especialitzades, anomenades macròfags, es preparen dins dels ganglis limfàtics. Aquests macròfags dirigeixen la ubicació dels limfòcits B de memòria perquè responguin amb més eficàcia a la dosi de reforç quan s'administren al mateix braç.

Per determinar la rellevància dels resultats en animals per a les vacunes humanes, l'equip de l'Institut Kirby va fer un estudi clínic amb 30 voluntaris que van rebre la vacuna d'ARNm contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. En administrar una dosi de reforç a la mateixa zona, aquests macròfags 'preparats', ja en alerta, van capturar eficaçment l'antigen i van activar les cèl·lules B de memòria per produir anticossos d'alta qualitat.

Vint participants van rebre la dosi de reforç al mateix grup que la primera, mentre que 10 van rebre la segona dosi al grup oposat. "Els que van rebre les dues dosis al mateix braç van produir anticossos neutralitzants contra el SARS-CoV-2 significativament més ràpid, durant la primera setmana després de la segona dosi", apunta Alexandra Carey-Hoppé, coautora principal i estudiant de doctorat de l'Institut Kirby.