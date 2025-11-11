Les persones multilingües triguen més a envellir, segons un nou estudi europeu

Les persones que parlen més d’un idioma tenen menys risc d’envelliment primerenc, segons els resultats d’un macroestudi europeu publicat a la revista Nature Aging. L’informe ha pres com a mostra les dades de 86.194 persones d’entre 51 i 90 anys de 27 països europeus.
Els resultats exemplifiquen un efecte acumulatiu en les persones multilingües. Els investigadors confirmen que, com més llengües es parlen, més protecció es té contra l’envelliment accelerat. De fet, les persones monolingües tenen el doble (2,11) de probabilitats de patir un deteriorament cognitiu, i aquelles que parlen com a mínim dos idiomes, tenen 2,17 vegades menys possibilitats de patir-lo.
Els investigadors de l’estudi han arribat a aquesta conclusió a través d’un innovador mètode basat a estimar l’edat dels participants basant-se en factors de salut o estil de vida. Els resultats constaten que les persones multilingües envelleixen a un ritme més lent i saludable, i posa al mateix nivell el fet de parlar més d’un idioma amb portar una bona dieta o fer activitat física.
“El multilingüisme és un recurs de salut i benestar”
Jon Andoni Duñabeitia, catedràtic de Psicologia i investigador en Ciència Cognitiva del Llenguatge a la Universitat de Nebrija, reforça la idea de l’estudi i defensa que el multilingüisme afavoreix un ritme lent d’envelliment i millora la salut de les persones i els seus processos cognitius. Duñabeitia assegura que l’estudi és “sòlid i altament rellevant” i celebra que “aporta una evidència empírica convincent sobre una línia de recerca que fa més d'una dècada que ocupa molts laboratoris internacionals”.
Duñabeitia també explica que el monolingüisme és una excepció, i que la majoria de les societats conviuen amb l’ús diari de més d’un idioma. El catedràtic de Psicologia de la Universitat de Nebrija avisa, però, que els resultats de l’estudi no permet traçar una causalitat directa entre parlar diverses llengües i el retard de l'envelliment, però sí que es pot confirmar que les persones multilingües tenen un millor estat de salut i una longevitat funcional major.
Un pla “realista” per envellir bé
El doctor José Viña , un dels investigadors referents a l'Estat en matèria de longevitat i el catedràtic de fisiologia de la Universitat de València, defensa que es poden controlar el 70% dels factors que determinen l'envelliment, mentre que la genètica s'encarrega de l'altre 30%. Viña defensa que l'organització del temps a llarg termini és clau per reduir l'estrès, i remarca que és necessari dormir vuit hores al dia.
El catedràtic de la Universitat de València remarca que fer exercici físic i portar una dieta equilibrada, basada a menjar menys i augmentar la ingesta de fruita i de verdura, són factors clau per retardar l’envelliment. Viña afegeix que per millorar la salut, s’ha de fugir de les persones tòxiques o destructives, augmentar les relacions que ens resultin interessants, intentar somriure al màxim possible, i no albergar odi al nostre interior.