El nutrient clau per a la longevitat: redueix un 30% la mortalitat a partir dels 65 anys

Un equip internacional d’investigadors liderats per Cristina Andrés Lacueva, Montserrat Rabassa i Mireia Urpí Sardà, de la Universitat de Barcelona ha demostrat per primera vegada que les persones majors de 65 anys que consumeixen quantitats elevades de polifenols presenten una reducció del 30% en la mortalitat. L’estudi, publicat a la revista Journal of Nutrition, representa un avenç important perquè utilitza un biomarcador nutricional per mesurar la ingesta real d’aquests compostos, en lloc de confiar en qüestionaris sobre els hàbits alimentaris, sovint menys precisos.
Els polifenols: aliats naturals per a la salut
Els polifenols són substàncies d’origen vegetal presents en fruites, verdures, cafè, te, vi, fruits secs, llegums i cereals. Se’n coneixen milers de tipus i nombrosos estudis els atribueixen propietats antioxidants, antiinflamatòries i anticancerígenes, entre altres beneficis per a l’organisme.
L’anàlisi es va dur a terme en el marc del projecte InChianti, amb 807 participants de les localitats italianes de Greve i Bagno. Durant dotze anys, els investigadors van seguir la seva dieta i van utilitzar com a indicador el nivell de polifenols totals excretats en l’orina, que reflecteix amb precisió la quantitat real de polifenols dietètics consumits. Aquesta metodologia, aplicada per l’equip de la UB, ja s’ha convertit en una referència en estudis nutricionals.
Segons la professora Lacueva, l’ús de biomarcadors nutricionals permet obtenir dades més fiables sobre la dieta de les persones, ja que evita els biaixos de memòria o percepció dels qüestionaris habituals. A més, aquests indicadors tenen en compte la biodisponibilitat dels nutrients i les diferències individuals en el metabolisme.
Resultats i implicacions
Les dades mostren que els participants amb una ingesta superior a 650 mg diaris de polifenols tenien un 30% menys de risc de mort que aquells que en consumien menys de 500 mg. Per a Zamora Ros, una de les investigadores, aquestes troballes reforcen la importància d’una alimentació rica en productes vegetals com a estratègia clau per reduir la mortalitat i les malalties cròniques.
El Grup de Recerca en Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB, integrat al projecte C-Food, continua treballant en la identificació de nous biomarcadors capaços de mesurar de manera més precisa la relació entre la dieta i la salut, contribuint així al desenvolupament d’una nutrició personalitzada basada en l’evidència científica.