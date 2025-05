El millor horari per despertar-se, menjar i fer esport durant la primavera, segons la ciència

Amb l'arribada de la primavera, incrementa l'exposició a la llum natural. Com influeix aquesta lluminositat més gran en els ritmes circadiaris i en la salut general? La llum natural és el principal sincronitzador dels ritmes circadiaris i regula funcions com el son, la temperatura corporal i l'alliberament d'hormones. En aquest sentit, la biòloga i doctora en Fisiologia Maria José Martínez Madrid destaca en una entrevista a Infosalus que la primavera ofereix una bona oportunitat per millorar l'estat d'ànim i la vitalitat.

En aquest sentit, adverteix que diversos estudis han demostrat que la resposta a la llum pot variar segons l'estació i que, tot i que no hi ha un horari universal òptim per a totes les persones, la ciència dels ritmes circadiaris suggereix que alinear les activitats diàries amb el temps solar pot millorar la salut i el benestar. En aquest sentit, repassa les hores ideals per a cada activitat.

L'experta assegura que, a la primavera, convé despertar-se idealment amb la primera llum del dia, ja que l'exposició a la llum matutina ajuda a sincronitzar el rellotge biològic. Pel que fa a treballar o estudiar, destaca que les tasques que requereixen més concentració i rendiment cognitiu solen fer-se millor durant el matí, coincidint amb el bec d'alerta i rendiment.

Per fer exercici, en canvi, convé esperar a la franja entre les 16:00 hores i les 19:00 hores, quan la temperatura corporal i la funció muscular arriben al punt màxim. I, per menjar, és recomanable mantenir horaris regulars per als àpats principals, evitant sopar tard, ja que els àpats nocturns poden interferir amb el son i el metabolisme. Tot plegat, per anar a dormir entre les 22:00 hores i les 23:00 hores, la qual cosa permet aprofitar la producció natural de melatonina i obtenir un somni reparador.