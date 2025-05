Compte amb les falses alarmes: els símptomes que semblen un infart, però no ho són

Quan algú sent un dolor intens al pit, el primer que li passa pel cap és que podria estar patint un infart. I tot i que aquesta reacció és comprensible, no tot dolor toràcic és un infart. De fet, existeixen moltes altres causes —algunes lleus i d’altres més serioses— que poden provocar una simptomatologia molt similar. Saber diferenciar-les pot evitar ensurts, però també pot ser vital per actuar amb rapidesa si el problema sí és cardíac.

Els especialistes en cardiologia insisteixen que, davant de qualsevol dolor persistent o inusual al pit, cal consultar immediatament amb un professional mèdic. Tot i això, conèixer quines malalties poden simular un infart ajuda a entendre millor el propi cos i a no caure en la paràlisi per por.

Malalties que es poden confondre amb un infart: alerta, però no pànic

El dolor d’un infart és molt característic: sents una forta opressió al pit, com si una llosa t'aixafés. Pot irradiar cap al coll, mandíbula, espatlles o braços, i normalment es manté durant més de cinc minuts, fins i tot estant en repòs.

A més, pot anar acompanyat de suor freda, mareig, nàusees o dificultat per respirar. Tanmateix, hi ha altres condicions que poden generar dolors similars i que sovint generen confusió.

Reflux esofàgic o acidesa d’estómac

Una de les causes més comunes de dolor toràcic que es pot confondre amb un infart és el reflux gàstric. Aquest es produeix quan els sucs gàstrics pugen cap a l’esòfag, provocant una sensació de cremor intensa a la zona del pit.

Aquest dolor sol empitjorar després de menjar o quan la persona es posa estirada. A diferència del dolor cardíac, el del reflux no s’estén al braç i pot millorar amb antiàcids.

Dolor muscular o costocondritis

Una altra causa habitual és el dolor muscular o articular. Pot ser fruit d’un cop, un moviment brusc, una contractura o una inflamació a la unió entre les costelles i l’estèrnum (anomenada costocondritis). Aquest tipus de dolor empitjora amb el moviment o quan es pressiona la zona, cosa que no passa amb el dolor d’un infart. Si el mal només apareix en moure el tronc o respirar profundament, probablement no és cardíac.

Altres afeccions a tenir en compte

A banda del reflux i el dolor muscular, hi ha altres situacions que poden enganyar tant al pacient com al personal mèdic si no es fa una bona exploració.

Trastorns d’ansietat

Els atacs d’ansietat poden provocar una combinació de símptomes —dolor al pit, ofec, palpitacions, formigueig a les mans, mareig— que poden simular perfectament un infart. La clau, en aquest cas, és que el dolor ve acompanyat d’una gran angoixa emocional, sovint sense cap esforç físic previ. Tot i això, sempre és recomanable fer una valoració mèdica perquè l’ansietat no exclou la possibilitat d’un problema cardíac real.

Consum de drogues

En persones joves, un dolor toràcic intens pot estar relacionat amb el consum de substàncies com la cocaïna o les amfetamines, que poden provocar espasmes a les artèries coronàries. Això pot acabar desencadenant un infart real, però també pot generar dolors similars a un infart sense que hi hagi una obstrucció com a tal. És fonamental que el personal sanitari conegui l’antecedent de consum per orientar bé el diagnòstic.

Altres símptomes atípics

No tots els infarts presenten els símptomes clàssics. De fet, les dones, els diabètics i les persones grans poden experimentar manifestacions menys típiques com ara dolor a l’esquena, malestar a la part alta de l’abdomen, sensació d’indigestió o només fatiga. Per aquest motiu, qualsevol símptoma estrany o persistent ha de ser valorat mèdicament.

Davant del dubte, millor trucar al 112

Encara que moltes d’aquestes afeccions no siguin un infart, mai s’ha de descartar sense una valoració mèdica adequada. El més prudent, davant un dolor toràcic de nova aparició, sobtat, intens o acompanyat d’altres símptomes, és trucar al 112 i esperar l’assistència sanitària. Els professionals faran un electrocardiograma in situ que permetrà saber ràpidament si es tracta d’un infart o no.

Recorda que el temps és vital quan hi ha una sospita d’infart. Si s’actua durant els primers minuts, les possibilitats de sobreviure i recuperar-se augmenten considerablement.

Conèixer el teu cos pot salvar-te la vida

És fonamental conèixer les malalties que poden simular un infart per evitar situacions de pànic o negligència. El reflux, l’ansietat, el dolor muscular o el consum de drogues poden generar símptomes similars, però tenen un tractament diferent i, sovint, menys greu. Tot i això, davant del dubte, sempre és millor consultar amb un professional. Millor una falsa alarma que una reacció tardana. Aprendre a escoltar el teu cos, identificar els senyals d’alarma i actuar amb responsabilitat és clau per protegir la teva salut i la dels que t’envolten.